Socialsekreterare Vuxenenheten
2025-08-26
På Vuxenenheten i Ystads kommun hanteras ärenden rörande individer över 18 år gällande substans- och spelmissbruk, våld i nära relation, boendefrågor, anhörigproblematik, kriminalitet samt socialpsykiatrisk problematik. Till Vuxenenheten hör därtill den kommunanställda personalen som arbetar på Maria Skåne Sydost vilket drivs gemensamt av Region Skåne och kommunerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo samt Simrishamn.
Vuxenenheten är nu i full gång i omställningen till nya socialtjänstlagen där lättillgänglighet, förebyggande arbete, kunskapsbaserad socialtjänst med hög kvalité samt se till behov istället för målgrupp är några av grundpelarna. Vi söker nu en socialsekreterare till Vuxenheten för handläggning av socialpsykiatriärenden samt vid behov handläggning av annan problematik. Vill du vara en del av vårt erfarna, utvecklingsorienterade och positiva gäng, med stort fokus på individens bästa, så är du välkommen att söka tjänsten!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Socialsekreteraren som Vuxenenheten söker kommer framför allt handlägga socialpsykiatriärenden vilket innebär att du möter personer som behöver stöd i sin vardag på grund av psykisk ohälsa. Som socialsekreterare utreder du och bedömer behovet av socialpsykiatriinsatser samt vidare fattar beslut enligt SoL. Efter beviljad insats följer du upp denna kontinuerligt och utreder eventuell ansökan om förlängt bistånd. Viss del av tjänsten innefattar också att, utifrån verksamhetens behov, utreda annan form av problematik, så som tex våld i nära relation och eller missbruk/beroende, samt att stötta upp i mottaget.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad för den enskilde. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen samt erfarenhet av att arbeta med handläggning och dokumentation enligt SoL, det är önskvärt om du även har erfarenhet av att dokumentera i Lifecare. Meriterande är om du tidigare handlagt ärende gällande socialpsykiatrisk problematik.
Vi söker dig som har ett genuint intresse av personer med psykisk ohälsa samt har god kännedom om samhällets funktioner i stort. Det är av vikt att du har en god och tydlig kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du behöver ha ett salutogent och professionellt förhållningssätt som visar på din respekt, lyhördhet och empati för de människor du möter i arbetet samt för individens behov och resurser. Som person är du nyfiken, engagerad, driven, kreativ och lösningsorienterad.
I tjänsten som socialsekreterare behöver du ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad, noggrann samt självständigt kunna planera och genomföra ditt arbete, men du behöver också vara en lagspelare. Som person är du flexibel och kan ställa om när situationen så kräver och arbeta under tidspress. Utifrån stundande lagändringar, samt då samhället och dess medborgare är föränderliga, behöver du vara öppen för att arbetsuppgifter kan komma att förändras för att möta verksamhetens och medborgarnas behov.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och urval kommer att ske löpande under ansökningsperioden
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
