Socialsekreterare vuxen- och beroendestöd
Trollhättans Kommun / Socialsekreterarjobb / Trollhättan Visa alla socialsekreterarjobb i Trollhättan
2025-12-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du ha ett utmanande och roligt arbete med fokus på vuxna med missbruksproblematik? Då ska du söka arbete hos oss! Utifrån att en av våra socialsekreterare gått vidare till annat uppdrag söker vi nu en socialsekreterare till en fast tjänst.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Vi är en välfungerande arbetsgrupp om sju socialsekreterare, en teamledare och en enhetschef som arbetar med att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden med klienter 18 år och uppåt med missbruks- eller annan social problematik. Enheten arbetar medvetet med ett inkluderande förhållningssätt och bemötande och är HBTQ-certifierad.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare arbetar du med att utreda ärenden enligt socialtjänstlagen, LVM och i förekommande fall LVU. Du utreder, bedömer och fattar beslut kring klienternas behov av stöd och följer upp beslutade, pågående insatser. Som socialsekreterare är du "spindeln i nätet" och samverkar med andra interna och externa aktörer.
Vi erbjuder gedigen och genomtänkt introduktion, goda möjligheter till fortbildning inom arbetsområdet, metodhandledning, processhandledning och trevlig arbetsgemenskap. Alla nyanställda får dessutom en mentor.Kvalifikationer
Du skall vara socionom eller ha annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten eller likande arbete med målgruppen.
Kunskaper och erfarenhet av ASI och FIT (feedback informerat arbetssätt) är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har en god förmåga att möta människor i utsatta livssituationer, är en empatisk och trygg person med hög personlig mognad. Du bidrar till ett gott arbetsklimat. Viktiga egenskaper är god samarbetsförmåga, stresstålighet och förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha god förmåga till reflektion och analys samt att uttrycka dig väl i både tal och skrift då arbetet innehåller en stor del dokumentation och administration. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Anna Eriksson Sjögärd, Enhetschef 0520-497115 Jobbnummer
9639481