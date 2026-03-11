Socialsekreterare Vuxen
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Vi erbjuder dig bra förmåner, till exempel friskvårdsbidrag via Epassi, möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar och i samarbete med Västtrafik erbjuds du som anställd i Herrljunga kommunen möjlighet att köpa årskort till ett subventionerat och förmånligt pris.
Till enhet vuxen stöd och behandling inrymmer verksamheterna för myndighetsutövning med våld i nära relation, skadligt bruk och beroende, öppenvårdsteam samt familjecentral.
Vi är ett knappt 40-tal medarbetare som är samlade under samma tak, vilket är all myndighetsutövning som avser barn och familj, vuxna, administration och vårt öppenvårdsteam.. Arbetsplatsen ligger ca 10 minuters promenad från stationen och det finns goda buss- och tågförbindelser till Herrljunga.
Organisationen har en stark utvecklingsanda och vi söker dig som har ett stort engagemang och vilja att vara med oss i vår fortsatta utvecklingsprocess. Vi arbetar också aktivt för att utveckla hemmaplanslösningarPubliceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad kollega till vuxenenhetens område för skadligt bruk/beroende och våld i nära relation.
Till vuxen kommer de som söker stöd, skydd, utifrån våld i nära relation, hedersrelaterat våld. Personer som kan ha ett skadligt bruk, missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller spel där du som socialsekreterarna utreder med stöd av SoL och LVM. Du utreder, fattar beslut och följer upp insatserna.
Samverkan och det sociala arbetet är viktigt och grundläggande för oss där vårt gemensamma mål är att finna och stärka den enskildes egna resurser. Vi har en nära samverkan både med vår egen öppenvårdsverksamhet och övriga verksamheter inom förvaltningen. Vi ser också att samordnad individuell plan, SIP, är en bra samverkansform tillsammans med enskild.
Ett axplock av hur en dag på vuxenenheten kan se ut;
Du arbetar med myndighetsutövning - utreder, gör bedömningar, fattar beslut om insats samt följer upp insatser.
Du gör en FREDA, standardiserad bedömningsmetod, eller annan likvärdig risk- och skyddsbedömning utifrån våld i nära relationer, hedersrelaterat våld.
Du gör en ASI, standardiserat intervjumaterial, avseende skadligt bruk/beroende tillsammans med enskild.
Du kan träffa personer som är i behov av akut stöd, hjälp eller skydd.
Deltar i olika mötesformer som exempelvis Apt, SIP, samverkan i enskilda ärenden, handledning, gruppmöten, möten med de vi är till för.
Det är ett självständigt arbete och det innebär en hög grad av flexibilitet, individuellt stöd och motivationsarbete till den enskilde där varje ärende och enskild individ är unik.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med positiv stämning och god sammanhållning där vårt mål är både en tillitsbaserad organisation och medarbetarskap och som socialsekreterare få möjlighet att växa och utvecklas i det sociala arbetet. Vi som kommun är också med i uppstarten av Yrkesresan för skadligt bruk, beroende
Välkommen till en arbetsplats där vi tillsammans gör skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, har en kandidatexamen i beteendevetenskap, eller en annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig där socialrätt ingår. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning, önskvärt inom socialtjänstens områden skadligt bruk/beroende och våld i nära relation.
Som person är du strukturerad och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har en god förmåga att skapa relationer, analysera lagtext och information samt dra slutsatser i det dagliga arbetet.
Det är även meriterande om du är certifierad i de metoder vi använder såsom ASI, FREDA, SARA, PATRIARK.
Du är också flexibel, har god självinsikt, är trygg och prestigelös.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer kan komma att ske under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan.
Körkort och bank-id erfordras.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
