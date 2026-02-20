Socialsekreterare Vuxen
2026-02-20
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker nu någon som vill bli en del av vårt team! Arbetet som socialsekreterare hos Mottag/Utredning, Vuxen innefattar kvalificerat utrednings- och uppföljningsansvar med mål att uppnå förändring riktat mot vuxna personer med beroendeproblematik eller VINR, du ansvarar bland annat för att:* Utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och LVM för personer med skadligt bruk och beroende samt VINR* Genomföra strukturerade bedömningar och arbeta med motivations- och förändringsarbete* Planera, bevilja och följa upp insatser såsom öppenvård och insatser i ärenden som rör VINR* Samverka med psykiatri, beroendevård, primärvård och andra myndigheter* Vara en del i vår utvecklingsresa inom vuxenområdetVårt mål är att arbeta med hemmaplanslösningar och tillsammans med varje sökande hitta sätt och lösningar som gör att denna kan leva ett självständigt liv.Vi har en god arbetsmiljö och arbetar aktivt för att skapa hållbara strukturer med hög rättsäkerhet i handläggning och bedömningar. För att ger dig möjlighet att trivas på jobbet och ha hållbara förutsättningar i ditt arbete erbjuder vi:* Extern handledning i grupp* Tillgång till juridiskt stöd i dina bedömningar* Veckovisa ärendedragningarPubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav.
Vidare är du förtrogen med gällande lagstiftning och har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten, gärna med vuxna, är meriterande men lika viktigt är din personliga lämplighet och att du har intresse för arbetet.
Du har god förmåga att lyssna in olika perspektiv och att samarbeta med andra samt är du bra på att strukturera ditt arbete, prioritera och genomföra arbetsuppgifterna du har.
Du är trygg och nyfiken på andra människor och duktig på att bygga relationer och skapa nätverk. Du är intresserad av att lära och utvecklas i arbetet och tar ett eget ansvar för löpande kunskapsutveckling.
Då resor i tjänsten kan förekomma är körkort klass B ett krav.
Vad vi erbjuder:
• Kompetensutveckling efter behov
• 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• Möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
• Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
• Flexibel arbetstid Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg Kontakt
Enhetschef
Elin Persson elin.persson@astorp.se 042-640 33 Jobbnummer
9755986