socialsekreterare Vuxen
2026-02-13
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Vuxen har ett brett ansvarsområde: ekonomiskt bistånd, integration, arbete med beroende samt våld i nära relation. Vårt arbete vilar på helhetssyn, delaktighet och den enskildes ansvar. Genom våra stöd-, vård- och behandlingsinsatser vill vi stärka människors förmåga till förändring och ökad självständighet.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en arbetsplats där utveckling, nytänkande och gemenskap står i fokus?
Som handläggare inom Vuxen arbetar du med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• utreda, bedöma och fatta beslut om ekonomiskt bistånd
• arbete med återkrav och FUT-utredningar (felaktiga utbetalningar)
• Utreda, bedöma och fatta beslut i beroendeärende samt VINR ärende
• Utreda lämpligheten av kontaktpersoner och verkställa beslut.
• dokumentera och följa upp ärenden
• träffa klienter samt samverka med andra aktörer internt och externt
• arbeta rättssäkert och med god kvalitet i handläggningen samt fatta beslut enligt delegationsordning.
Arbetet innebär samarbete med många olika personer och olika verksamheter, såsom Barn och Familj, Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt regionen. Du förväntas kunna driva processer framåt, samt ges du möjligheten arbeta med ständiga förbättringar.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning.
• Du har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
• Meriterande att du har erfarenhet av arbete med personer i beroende samt du har erfarenhet av med myndighetsutövningen för målgruppen.
Du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, då det är stark tonvikt på myndighetsutövning.
Meriterande:
• Körkort är ett plus.
Du är stresstålig, flexibel i tanke och handling, har god samarbetsförmåga samtidigt som du är självständig och initiativrik. Du är bra på struktur och planering, kan hålla flera bollar i luften samtidigt och kan hantera krav från omgivningen utan tappa fokus på uppdraget.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
