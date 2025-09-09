Socialsekreterare, vikariat
2025-09-09
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Individ och familjeomsorgen barn och unga består av tre delar. En öppenvårdsgrupp som arbetar förebyggande och med beslutade insatser samt två arbetsgrupper som arbetar med myndighetsutövning.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad!
Då två av våra medarbetare kommer vara föräldralediga söker vi socialsekreterare som ska arbeta med barn och unga. Vi arbetar med myndighetsutövning och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att handlägga barnavårdsärenden 0-20 år enligt SoL och LVU.
Arbetsgruppen består av tio socialsekreterare och två förste socialsekreterare. Arbetet sker i nära samarbete med barnet, dess familj och nätverk.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett i ditt uppdrag och hantera utmanande ärenden - det är just det som gör vårt arbete så spännande och betydelsefullt. Vårt mål är att stödja barn, unga och deras föräldrar i att skapa en positiv förändring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga inom individ- och familjeomsorgen. Erfarenhet av Procapita samt utbildning i BBIC är meriterande.
Du har ett genuint intresse för människor och förmåga att kombinera myndighetsutövning med värme och engagemang. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har en god kommunikativ förmåga.
Vi förutsätter att du är prestigelös och förstår värdet av samarbete både med kollegor och externa samarbetspartners för att nå gemensamma mål. Du är nyfiken, modig och villig att utvecklas. Vårt arbete är inte alltid enkelt, men det är alltid meningsfullt. Om detta tilltalar dig kan du vara rätt person för oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
