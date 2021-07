Socialsekreterare, Vård och omsorg, Biståndsbedömning - Hörby kommun - Administratörsjobb i Hörby

Hörby kommun / Administratörsjobb / Hörby2021-07-07Att arbeta i Hörby kommunHörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.2021-07-07Nu söker vi en ny kollega till vårt vård- och omsorgsteam som ingår i Myndighetsenheten inom biståndshandläggning SoL.Inom Socialförvaltningens Myndighetsenhet utreds behov inom vård och omsorg, LSS, barn och ungdom, familjerätt, missbruk/psykiatri.Arbetet inom vård- och omsorgsteamet består i huvudsak av utredningsarbete för medborgare som har behov av insatser i form av hemtjänst, kortidsvård, växelvård, dagverksamhet samt annat särskilt boende. Vi arbetar enligt IBIC metoden och kommer under hösten 2021 införa Life Care.Vi är mitt i en utvecklingsfas som gör arbetet ännu roligare. Vi tror på individens förmåga att rehabiliteras och arbetar utifrån ett rehabiliterande tankesätt, korta beslut, täta uppföljningar och vi gör tydliga mål tillsammans med den som har behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar i team med hemtjänst och hemsjukvård men socialsekreterarna har sin utgångspunkt från Myndighetsenheten.En stor del av arbetet handlar om samverkan med sjukvården och verkställigheten i kommunen.Du tycker om att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du självständigt driver arbetet framåt. Vi ser att du är en lagspelare och att du ser det som självklart att ta del av medarbetares erfarenheter likväl som att dela med dig av dina.Du skall arbeta med helhetssyn och bidra till att verksamheten kännetecknas av professionalitet och ett gott förhållningssätt.Du är socionom med erfarenhet inom området. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, förmåga att strukturera ditt arbete och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.Du kommer att arbeta både självständigt och i team med övriga kollegor och det är därför viktigt att du även är en lagspelare. Datavana är ett krav; vi använder verksamhetssystemet ProCapita men övergår under 2021 till Life Care. Du ska tycka om att både utveckla och genomföra nya metoder och arbetssätt då vi står inför en period med många möjligheter.Körkort är ett krav.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Tack på förhand!Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. OBS Intervjuerna kommer att ske 19/8.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Hörby kommun5850686