Socialsekreterare våld i nära relation
Österåkers Kommun / Socialsekreterarjobb / Österåker Visa alla socialsekreterarjobb i Österåker
2026-02-20
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder. En av våra uppskattade medarbetare ska gå vidare till nya utmaningar och vi söker med anledning av det en engagerad
socialsekreterare till oss. Tjänsten tillhör Relationsvåldsteamet som är en del av vår myndighetsutövning inom vuxenområdet, där vi
arbetar med helhetssyn, rättssäkerhet och människan i centrum. Relationsvåldteamet ingår i Enheten för vuxenstöd, där även beroende,
öppenvården vuxen, Flotten och socialpsykiatri ingår.
Arbetsgruppen du blir en del av präglas av hög kompetens och lång erfarenhet, samt ett tillåtande och varmt klimat där både humor och
omtanke är naturliga delar av vardagen. På enheten arbetar totalt 13 medarbetare samt en enhetschef.
Enhet vuxenstöd ingår tillhör Avdelning vuxen, där en del av dina kollegor även ansvarar för kommunens arbete med ekonomiskt bistånd,
vräkningsförebyggande arbete, bidragsbrott, återkrav, bostadscoachning, stöd till nyanlända, dödsbohandläggning samt skuld- och
budgetrådgivning. Avdelningens breda sammansättning skapar goda möjligheter till nytänkande, helhetsperspektiv och samverkan - med
klientens behov i fokus. Allt arbete vilar på Österåkers värdegrund: Alla är lika viktiga för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till
Österåkersborna.
Vi erbjuder bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag samt kontinuerlig extern handledning. Alla nyanställda får en introduktionsplan och tillgång till mentor.
Ditt nya jobb
Som socialsekreterare inom våld i nära relationer ansvarar du för myndighetsutövning enligt SoL (socialtjänstlagen) med fokus på vuxna
personer som utsatts för eller utövat våld. Du gör kvalificerade utredningar, bedömer behov, fattar beslut om insatser och följer upp
dessa. I arbetet ingår också att samverka nära med interna och externa aktörer såsom behandlare, polis, hälso- och sjukvård samt andra
myndigheter.
Vi har nyligen påbörjat ett fördjupat samarbete med polisen som innebär att i samverkan söka kontakt med våldsutsatta eller våldsutövare i hemmet i syfte att motivera dem till att ta emot stöd och hjälp att förändra sin situation. Du blir således en viktig länk till att forma denna samverkan vidare. Samverkan med polisen innebär att arbete på eftermiddag/kvällstid förekommer ca 2-4 gånger i månaden.
Du kommer ha ett särskilt ansvar för att säkerställa trygghet och skydd för våldsutsatta, inklusive riskbedömningar, säkerhetsplanering
och i vissa fall stöd i rättsprocesser. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor inom förvaltningen såsom barn och familj vid
behov.Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst.
• Dokumenterad kunskap om våld i nära relationer.
• God kännedom om aktuell lagstiftning, särskilt SoL.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med gott omdöme.
• God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team och i samverkan med andra aktörer.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av arbete med VINR inom myndighetsutövning.
• Kunskap om riskbedömningsinstrument såsom FREDA/PATRIARK eller annat bedömningsinstrument.
• Erfarenhet av arbete i verksamhet med särskilt ansvar för våld i nära relationer, t.ex. relationsvåldscentrum.
• Kunskap om trauma, hedersrelaterat våld eller våld i samkönade relationer.
• Erfarenhet av samverkan med skyddat boende, rättsväsende eller hälso- och sjukvård.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
2026-04-27
Sista ansökningsdag
2026-03-08
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Enhetschef
Malin Frimodig-Sandén malin.frimodig-sanden@osteraker.se Jobbnummer
9754481