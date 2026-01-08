Socialsekreterare Våld i nära relation
Hässleholms kommun / Socialsekreterarjobb / Hässleholm Visa alla socialsekreterarjobb i Hässleholm
2026-01-08
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vi söker en socialsekreterare som vill arbeta med vuxna som utsätts eller utsätter någon för våld i nära relation! Vi är en liten dynamisk arbetsgrupp på totalt 11 medarbetare med hög kompetens, humor och arbetsglädje och som bryr oss om varandra.
Vi hjälps åt och har stöd av ett nära ledarskap, du är inte ensam!
Det här erbjuder vi dig!
Du kommer att ingå i Utrednings och uppföljningsenheten där vi handlägger ärenden gällande våld i nära relationer, missbruk och bostadsfrågor. På enheten finns två team som leds av varsin chef, varav det ena teamet arbetar med skadligt bruk och beroende och det andra teamet arbetar med Våld i när relation samt bosättning.
Vi är 3 handläggare som arbetar med våld i nära relationer på heltid där vi är måna om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö. Vi arbetar med komplexa frågor och har därför ett tätt samarbete i gruppen med mycket kollegialt stöd.
Ditt huvudsakliga uppdrag blir att utreda våld i nära relationer utifrån inkomna ansökningar. Du kommer att utreda behov av insatser som t ex skyddat boende och du är även ansvarig för uppföljning. Vidare kommer du att ge rådgivning, stöd och vara spindeln i nätet för den våldsutsatta och ibland bidra med praktisk hjälp vid behov. I arbetet behöver du samverka med olika aktörer såväl internt som externt. Då arbetet kring Våld i nära relationer hela tiden utvecklas så kommer du att vara en del i det utvecklingsarbete. Självklart har vi även extern handledning och för att skapa hållbarhet i socialt arbete arbetar vi också med självomsorgsplaner.
Tjänsten är ett föräldravikariat med möjlighet till förlängning.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar. Du får flextid så att du kan ta sovmorgon eller gå hem tidigare för att möjliggöra livspusslet samt arbeta hemifrån, när det fungerar för verksamheten. Din arbetsplats kommer att vara några minuters promenad från Hässleholms centralstation. Visste du att det endast tar 29 minuter med Öresundståget från Lund till Hässleholm?
Vem är du?
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har annan högskoleutbildning inom våld, utbildning i FREDA och Patriark. Vi ser att du har erfarenhet av myndighetsutövning och är det dessutom inom vuxna och våld i nära relationer är det meriterande. Det är även önskvärt med erfarenhet av arbete med människor i kris samt god kunskap om våra olika samhällsfunktioner. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i såväl tal som skrift och har god förmåga att arbeta i olika verksamhetssystem.
Vi tycker även dina personliga egenskaper är viktiga och för att klara uppdraget krävs det att du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du trivs med att arbeta självständigt och har förmåga att strukturera, planera och organisera ditt arbete och ta ansvar genom att driva det framåt och hålla eventuella deadlines. Du har inga problem med att ta egna initiativ när så krävs. Du stimuleras av att lösa komplexa frågor och analyserar gärna problem för att lösa dem. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika omständigheter. Du tycker om att omvärldsbevaka och att jobba med utvecklingsarbete och att skapa rutiner och processer.
Som person är du trygg och har god självkännedom samt har en förmåga att hantera komplexa frågor.
För jobbet behöver du B-körkort.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs här
vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2026-01-08Övrig information
Eftersom du kommer att arbeta med vuxna, barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du här
polisens hemsidaOm företaget
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Socialförvaltningen, VO Barn och Vuxna, Team VNR och bosättning Kontakt
Erica Westermark 0451-266436 Jobbnummer
9673476