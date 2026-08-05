Socialsekreterare utredning vuxen
Enköpings kommun Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Enköping Visa alla socialsekreterarjobb i Enköping
2026-08-05
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Hos oss på Socialförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi tillsammans för att hjälpa Enköpingsbor som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer.
Vi har en nära ledning och arbetar hela tiden aktivt med utveckling av organisationen. Som grund i vårt förhållningssätt har vi valt att ha motiverande samtal (MI) för dem vi är till för. En del av vår ledningsstruktur är att vi arbetar i tvärteam mellan avdelningarna. Med cirka 160 medarbetare på förvaltningen har vi goda förutsättningar för en välfungerande intern samverkan.
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas på din arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och strävar efter ett klimat som präglas av våra värdeord: ansvar, delaktighet, utveckling, rättssäkerhet, samverkan och bemötande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Dags för nya utmaningar i höst? Nu söker vi en socialsekreterare till Utredning vuxen.
Utredning vuxen är en av de avdelningar inom socialförvaltningen som ansvarar för myndighetsutövning. Sedan 1 januari 2025 är vi tillsammans med Öppenvård vuxen en och samma avdelning. Vi är en förvaltning som växer och utvecklas. Förvaltningen strävar efter att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och vi vågar därför testa olika arbetssätt i syfte att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi söker dig som är positiv, engagerad och intresserad av att fortsätta utveckla vårt uppdrag.
Vi är en avdelning som tycker det är viktigt att man trivs och har kul på jobbet. Vi erbjuder en välorganiserad arbetsplats med stimulerande arbete och god teamkänsla. Hos oss har du tillgång till nära arbetsledning och extern handledning. Vi ger goda möjligheter till kompetensutveckling och att arbeta med verksamhetsutveckling, allt med målsättning att skapa bästa möjliga förutsättningar att kunna utföra våra uppdrag väl.
Utredningsteamets uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp beslutade insatser huvudsakligen i ärenden som rör skadligt bruk och beroende, sociala kontrakt och våld i nära relation, enligt gällande lagstiftningar. Denna tjänst avser huvudsakligen handläggning som rör skadligt bruk och beroende men andra arbetsuppgifter kan vara aktuella vid semestrar eller annan frånvaro. I arbetet ingår även att samverka med övriga interna och externa aktörer såsom psykiatri och beroendevård. Vi har ett nära samarbete med socialförvaltningens öppenvård och övriga delar inom förvaltningen.
Det är särskilt meriterande om du arbetat med handläggning av skadligt bruk och beroende samt psykiatrisk ohälsa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
B-körkort manuell växel då bilkörning ingår i tjänsten
MI Motiverande Intervju är meriterande
Du tar initiativ, sätter gärna igång aktiviteter och når resultat.
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.
Du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar och driver ditt arbete självständigt.
Du har empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse .
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget ska vara oöppnat och inte äldre än 6 månader.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lotta Muschött lotta.muschott@enkoping.se +46171625538 Jobbnummer
10023310