Socialsekreterare till vuxenvården
2025-10-31
Vill du bidra till ett tryggare samhälle och göra verklig skillnad för människor i utsatta situationer? Nu söker vi en erfaren socialsekreterare till vuxenvården i en kommun i Dalarna.
Ditt uppdrag
Handlägga ärenden inom våld i nära relation samt skadligt bruk och beroende.
Göra förhandsbedömningar, utredningar och uppföljningar enligt SoL och LVM.
Samarbeta nära kollegor, behandlare och enhetschef i ett engagerat team.
Bidra till utveckling och kvalitet i det sociala arbetet.
Arbeta heltid, vardagar. Minst 4 dagar på plats per vecka, övrig tid på distans enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Ska-krav:
Har socionomexamen eller motsvarande beteendevetenskaplig kandidatexamen.
Har minst 5 års erfarenhet av handläggning inom social vuxenvård.
Självständigt behärskar lagstiftningen SoL och LVM.
Har giltigt B-körkort och god svenska i tal och skrift.
Utbildad i ASI och van vid verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Har god datorvana, särskilt i Officepaketet.
Har erfarenhet av arbete i team med behandlare och kollegor inom vuxenenheten.
Omfattning
100 % vardagar. Du arbetar på plats minst 4 dagar per vecka, resterande tid kan du arbeta hemifrån. Arbetsplatsen ligger i en kommun i Dalarna.
Uppdragsperiod
1 november 2025 - 31 januari 2026, med möjlighet till förlängning i upp till 6 månader.
Om Talangbron
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning.
Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
