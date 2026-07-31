Socialsekreterare till Vuxen
Älmhults kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Älmhult Visa alla socialsekreterarjobb i Älmhult
2026-07-31
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Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker nu 1-2 engagerade socialsekreterare till vår vuxenenhet. Här arbetar du med viktiga samhällsfrågor inom skadligt bruk och beroende, våld i nära relationer och hedersproblematik samt socialpsykiatri.
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du:
Tar emot och handlägger anmälningar och ansökningar
Utreder behov och fattar beslut enligt gällande lagstiftning
Följer upp insatser, internt och externt
Ger rådgivning, stöd och konsultation till invånare och samverkansparter.
Arbetet kräver att du kan arbeta både självständigt och i team, och att du är trygg i din yrkesroll. Du behöver kunna fatta snabba och välgrundade beslut samt möta människor med professionalism och respekt.
Du blir en del av en liten och engagerad arbetsgrupp där vi stöttar varandra och tillsammans skapar en god arbetsmiljö. Vi värdesätter samarbete, flexibilitet och ett gott bemötande.
Enheten ingår i ett tvärprofessionellt våldsteam med specialistkompetens, där vi gemensamt utvecklar arbetet kring våldsutsatthet.
Vi satsar också på framtiden genom ett statsbidrag utvecklar vi just nu arbetet med stadigvarande boende för våldsutsatta i nära relationer, ett viktigt och meningsfullt område.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• är nyfiken, kreativ, noggrann, självständig och flexibel
• har god förmåga att prioritera
• har god samarbetsförmåga såväl internt som externt
• är intresserad av att arbeta utifrån individens egna möjligheter och resurser
• har ett engagemang och vill vara med och utveckla verksamheten
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet är meriterande.
Tveka inte att söka vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337752/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults Kommun
(org.nr 212000-0647)
Box500 (visa karta
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343 23 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens servicecenter 0476-55000 Jobbnummer
10017250