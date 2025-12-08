Socialsekreterare till Vuxen
2025-12-08
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken. Nu söker vi en kollega till vårt team inom Individ- och familjeomsorgen.
Uppdrag
Inom Vård och omsorg utgör Individ- och familjeomsorgen en egen enhet, där 18 medarbetare är verksamma på myndighetssidan. Som socialsekreterare inom vuxen kommer du att ingå i en arbetsgrupp med ytterligare en kollega. Uppdraget som socialsekreterare på vuxen är att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp i ärenden som rör beroende och skadligt bruk, våld i nära relation samt sociala boendekontrakt enligt SoL och LVM. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom öppenvård, institutioner, sjukvård och andra samverkansparter. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning och medverka i verksamhetens utvecklingsarbete.
Vårt främsta fokus är att bedriva ett gott socialt arbete. För oss inom vuxen innebär det att genomföra utredningsprocesser som ska vara gynnsamma för den enskildes förändringsarbete. När det finns ett behov av insatser, erbjuds så långt det är möjligt, stöd och behandling inom vår egen öppenvård.
Kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete som socialsekreterare med vuxna och LVM. Utbildning inom FREDA, ASI eller Våld i nära relationer är meriterande. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du är intresserad av att aktivt utveckla verksamhetens arbetssätt och metoder för att ge sökande en så bra service som möjligt. Du kan med lätthet anpassa ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar och agerar för att främja din egna utveckling och fortsätta lärande. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda relationer, samt är ödmjuk och har förståelse inför andra människors livssituation. Du har också en förmåga att kunna arbeta självständigt i din handläggning och har en ansvarskänsla för den myndighetsutövning du utför. Publiceringsdatum2025-12-08Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension. Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här: www.svedala.se/formaner
Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Enhetschef
Beatris Hogea beatris.hogea@svedala.se 040-626 82 97 Jobbnummer
9632596