Socialsekreterare till Vuxen
Karlshamns kommun / Socialsekreterarjobb / Karlshamn Visa alla socialsekreterarjobb i Karlshamn
2025-08-15
Vid Karlshamns kommuns förvaltning för omsorg och arbetsmarknad jobbar 1200 medarbetare varje dag för att göra skillnad för kommunens invånare. Inom verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg arbetar vi för att stötta kommuninvånare med behov av insatser utifrån Socialtjänstlagen. Tillsammans med oss arbetar du för att Karlshamns kommuns medborgare ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Inom Vuxenenheten Myndighet arbetar idag enhetschef och sju socialsekreterare en förste socialsekreterare och två behandlare med hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete. Vuxenenheten myndighet består av ett vuxenteam och ett våldsteam.
Då en av våra socialsekreterare ska stärka upp i våldsteamet under en föräldraledighet söker vi nu en vikarie i vuxenteamet.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Inom vuxenteamet arbetar vi med vuxna personer med skadligt bruk och beroende, långvarig bostadsproblematik. Vuxenteamet utreder, bedömer och fattar beslut om människors rätt och deras individuella behov av insatser utifrån socialtjänstlagen samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Vuxenteamet har en egen mottagning för anmälningar och ansökningar avseende personer från 18 år.
En viktig del av ditt arbete kommer att vara samverkan med både interna och externa aktörer, vilket ställer krav på din förmåga att bygga goda relationer. Arbetet erbjuder variation både utifrån målgruppen som vi arbetar med, samt att vi ständigt vill förbättras och utveckla vårt arbetssätt och vår verksamhet.
Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation.
Vi erbjuder:
Inom vår enhet erbjuder vi en välstrukturerad introduktionsplan som bygger på dina tidigare erfarenheter samt möjlighet till att gå bredvid tillsammans med en kompetent kollega. Vi är en arbetsgrupp som sitter tillsammans på Kungsgatan i Karlshamn. Vi värdesätter ett nära ledarskap, delaktighet, samarbete och möjligheten att stötta varandra i stort som smått.
En stimulerande arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor i ett engagerat och professionellt team. Hos oss arbetar du med meningsfulla uppgifter där du kan göra verklig skillnad för individer i behov av stöd.
Vi tillämpar flextidsavtal, erbjuder hälsopaus och till viss del möjlighet att jobba hemifrån.
Med fokus på medborgaren och stort engagemang för det sociala arbetet kan du vara med och göra skillnad hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant samt ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och socialt arbete med koppling till skadligt bruk och beroende.
Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift samt att du har B-körkort för manuell växellåda.
Vi lägger stor vikt vid bemötande av de personer som vi träffar i vårt arbete, därför är personlig lämplighet av stor betydelse. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande i förhållande till de personer vi möter samt till våra samverkanspartners. Arbetet kräver en god förmåga att organisera och strukturera sitt dagliga arbete, samt att själv kunna prioritera om vid uppkomna situationer. Du har en god samarbetsförmåga och kan samarbeta med såväl interna som externa samverkansparters. Arbetet kräver även att du kan ta egna initiativ och driva dina ärenden framåt utifrån gällande lagstiftning. Vidare är det viktigt att du är helhetsorienterad och se till hela situationen kring den enskilde för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar.Övrig information
Arbetstidens förläggning är på vardagar dagtid. Arbete på obekväm arbetstid kan dock förekomma.
Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i ansökan.
Tillträde efter överenskommelse och fram till och med 2026-09-30.
För mer information kontakta:
Enhetschef, Jenny Andersson 0454 - 563154Facklig kontakt
Julia Solokof, Vision: 0454 - 811 02
Sista ansökningsdag:
2025-09-07
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
