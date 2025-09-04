Socialsekreterare till vikariat, Familjerätten
Halmstads Kommun, Socialförvaltningen
2025-09-04
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
Som socialsekreterare på Familjerättsenheten har du ett arbete som är spännande, utvecklande och som bygger på engagemang för barnets bästa. Här arbetar du tillsammans med 10 socialsekreterare och 1 enhetschef. Du arbetar med att genomföra utredningar gällande i huvudsak vårdnad, boende och umgänge, fader- och föräldraskap samt avtal. Arbetet innebär även arbetsuppgifter som är av en mer förebyggande karaktär, så som att exempelvis stötta separerade familjer i ett tidigt skede med samarbetssamtal.
Som socialsekreterare på familjerätten behöver du kunna hantera ett flertal individärenden och ständigt arbeta utifrån den enskildes behov. Arbetet är omväxlande och lärorikt, den ena dagen är inte den andre lik. Du kommer utmana och utmanas och det krävs engagemang och mångsidighet. Vi söker dig som vill jobba för att främja hållbara lösningar mellan föräldrar som stärker barnperspektivet.
Vårt mål är att anställa en engagerad och framåtsträvande socialsekreterare som vill arbeta med familjerättsligt arbete riktat mot barn, unga och föräldrar. Fokus är att se till barnets situation och barnets bästa genomgående, i samtliga processer.
Vill du arbeta hos oss blir du en del av ett arbetslag som arbetar nära varandra och som fungerar som bollplank för dig tillsammans med enhetschefen i ditt dagliga arbete.
På vår förvaltning tillämpar vi flextid och dina arbetstider kommer inte alltid ligga inom kontorstid.
Vi söker dig som är positiv, kreativ och har ett stort engagemang för att arbeta med familjerättsliga frågor.
För att vara aktuell för anställning hos oss har du:
* Socionomexamen
* B-Körkort
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
* Förmåga att hantera dator och digitala verktyg och system.
Det är meriterande om du har:
* God kunskap om och även erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom det familjerättsliga området.
Personlig lämplighet för uppdraget är viktigt i denna rekrytering.
