Socialsekreterare till vårt fältteam
Sollentuna Kommun / Socialsekreterarjobb / Sollentuna Visa alla socialsekreterarjobb i Sollentuna
2026-07-16
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Socialkontorets fältteam arbetar med fältförlagt socialt arbete i Sollentuna. Målgruppen är unga i åldrarna 10-18 år som befinner sig i riskzon för bland annat kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och andra sociala problem. Arbetet sker på individ-, grupp- och strukturell nivå. Målsättningen är att i god tid upptäcka och förebygga sociala problem hos unga i kommunen
Fältteamet ingår i socialkontorets förebyggande enhet som tillhör avdelning barn och unga.
I socialkontorets fältteam arbetar fem socialsekreterare, varav en gruppledare och två SSPF-samordnare. Förebyggande enheten organiserar även preventionssamordnare, relationsvåldssamordnare, tre processledare samt ungdomsmottagningens kuratorer.
En av våra medarbetare kommer att vara tjänstledig ett år för att pröva annat arbete i kommunen. Vi söker nu en vikarie.
Fältteamet har byggt upp en välfungerande samverkan med kultur- och fritidskontoret, polis, skolor, socialkontorets olika verksamheter samt ideella organisationer. Fältteamet arbetar uppsökande gentemot barn och unga i bland annat skolor, på fritidsgård och i offentliga miljöer både dag-, kvälls- och nattetid.
Ett strukturerat arbete görs tillsammans med övrig personal inom den egna enheten, Mini-Maria och med polisen. Bland annat rör detta arbete i skolklasser, föräldramöten, orossamtal och motivationssamtal. Fältteamet deltar även i event som riktas till unga i kommunen.
Arbetstiden omfattar både dag-, kvälls- och nattetid. Varannan fredag är arbetet förlagt mellan 17.00-23.30
Vi söker dig som är socionom med erfarenhet av socialt arbete med barn och unga, gärna både myndighetsutövning och fältarbete. Du vill arbeta uppsökande och förebyggande riktat till barn och unga under dag-, kvälls- och nattetid.
Som person är du stabil, flexibel samt har god förmåga att samverka. Du tycker om att etablera relationer både med ungdomar, deras föräldrar och med samverkanspartners.
Du kan arbeta självständigt, har ett strukturerat arbetssätt och ett gott omdöme. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En centralt belägen arbetsplats i en kommun som strävar efter att bli Sveriges attraktivaste kommun.
*En stor möjlighet att utveckla arbetet tillsammans med enhetschef, gruppledare och närmaste kollegor.
Vi gör urval löpande under rekryteringstiden.
I denna rekrytering gör vi en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
enhetschef
Liselotte Dagnå lotta.dagna@sollentuna.se 08-57921277 Jobbnummer
10003970