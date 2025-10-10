Socialsekreterare till våra barnteam
2025-10-10
Vi söker nu en nyfiken, driven och engagerad kollega till ett av våra barnteam. Du behöver vara öppen för olika perspektiv samt ha viljan att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för barn, unga och deras familjer.
Vi på barn- och ungdom erbjuder inte bara ett stimulerande arbete, utan även en organisation som hela tiden strävar efter kunskapsutveckling och ökad kvalitet, med syftet att göra skillnad för kommunens barn, ungdomar och familjer. Nyfiken? Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av handläggning och dokumentation enligt SoL och LVU, där du ansvarar för utredningsarbetet samt för att följa upp beviljade insatser. Du har kontakt med barnet/den unga, deras vårdnadshavare och sociala nätverk. Du gör individuella bedömningar, samverkar internt och externt samt jobbar tillsammans med ledning och kollegor för att utveckla verksamheten på olika sätt. Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vårt förhållningssätt är medborgarens behov i fokus.
Vem söker vi?
Vi vill att du har socionomexamen. Har du utbildning i BBIC och sign of safety är det en fördel. Erfarenhet av myndighetsutövning från barn- och ungdomsverksamhet är meriterande liksom erfarenhet av socialt arbete inom myndighetsutövning. Givetvis hanterar du IT-verktyg i ditt dagliga arbete och du kan formulera väl på svenska i tal och skrift eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet. Vi vill att du är bra på att anpassa din kommunikation utifrån den tilltänkta målgruppen. Du som söker behöver ha B-körkort för manuell växellåda för att kunna ta dig runt i vår kommun vid behov.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har analysförmåga, är flexibel, kreativ och modig. Du vågar se, ta ansvar och kan hantera svåra akuta situationer och har förmåga att fatta beslut. Förmåga att dra slutsatser och skapa fungerande lösningar genom analyser av information krävs också i rollen. Du har integritet och står för god etik. Samarbete är en självklarhet för dig och du kan skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt. Vidare behöver du kunna arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Du är strukturerad person med förmåga att planera, följa upp och avsluta aktiviteter.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn uppvisa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Det här är vi
För att ge våra medborgare bästa tänkbara bemötande och stöd, har barn och ungdom i Kristianstad valt att inrikta två av våra tre utredande enheter mot yngre barn och den tredje enheten mot ungdomar. Genom att organisera vårt arbete utifrån åldersgrupper kan vi erbjuda ett mer träffsäkert och behovsanpassat stöd. Vi erbjuder våra medarbetare ett mer tillgängligt stöd och arbetsledning och våra utredningsteam består därför av 6-7 medarbetare, där varje team arbetsleds av en nära teamledare. Som medarbetare har man även nära till sin enhetschef.
En förvaltning - redo för framtiden! Socialtjänsten ska bli mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad - och med den nya socialtjänstlagen som grund, pågår nu ett aktivt förändringsarbete hos oss där hela vår förvaltning ställer om för att ha ett stärkt fokus på förebyggande arbete, en utvecklad samverkan där vi kan skapa ett mer flexibelt och tillgängligt stöd samt ökad tillgänglighet för våra medborgare. Som socialsekreterare hos oss får du vara med och forma framtidens socialtjänst.
Möt framtiden med oss i Arbete och välfärdsförvaltningen!
Vi erbjuder
• Ett öppet, tryggt och välkomnande klimat där vi har roligt på jobbet.
• Fantastiska, erfarna kollegor med kunskap, mod och humor som brinner för målgruppen och värnar sammanhållningen på arbetsplatsen.
• En nära och tillgänglig arbetsledning i form av teamledare som handleder och vägleder i det operativa arbetet.
• Individuell utveckling och medarbetarinflytande.
• Ett välutvecklat kunskapsstöd med alla de riktlinjer/rutiner, checklistor och mallar vi behöver för att utföra arbetet.
• Flexibelt arbetssätt i samråd med närmsta arbetsledare.
• Individanpassad introduktion samt mentorskap utifrån just ditt behov! Här tillåts du vara ny på jobbet och komma in i arbetet i ett lagom tempo. Vi ingår i Yrkesresan, erbjuder utbildning i Signs of safety samt flera övriga utbildningar genom vår utbildningsportal.
• Extern handledning.
• Flextid och friskvårdsbidrag.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
