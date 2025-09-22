Socialsekreterare till vår mottagningsfunktion
2025-09-22
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi växer och söker nu en ny kollega till vår mottagningsfunktion, som är en viktig väg in till Vuxenenheten.Om företaget
Vuxenenheten består av en enhetschef, en gruppledare och tio socialsekreterare. Vi arbetar med myndighetsutövning enligt SoL, LVM och LVU för personer över 18 år. Ett stärkt barnrättsperspektiv är centralt i vår myndighetsutövning och genomsyrar vårt arbete oavsett ärendets inriktning.
Enheten handlägger ärenden inom följande sakområden:
* Ekonomiskt bistånd
* Skadligt bruk och beroende
* Socialpsykiatri
* Våld i nära relationer
* Övriga frågor för vuxna inom individ- och familjeomsorgen ex. bostadssocialt kontrakt
Vår utgångspunkt är att arbeta med rättssäkerhet, delaktighet och helhetssyn, samt att samverka med interna och externa aktörer för att skapa en sammanhållen socialtjänst som möter den enskildes behov.Om tjänsten
Som socialsekreterare i mottagningsfunktionen är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att aktualisera och förhandsbedöma ärenden som rör vuxna. Vi är socialtjänstens ansikte utåt och arbetar aktivt med att alla medborgare ska få rätt stöd i rätt tid.
Du arbetar med att:
• ta emot och hantera ansökningar och orosanmälningar
• göra förhandsbedömningar, akuta insatser och initiala utredningar
• ge rådgivning och skriva yttranden
• fatta beslut enligt SoL, LVU och LVM
• göra bedömningar kring omedelbart skydd enligt LVM och LVU
Arbetet innebär ofta snabba bedömningar och nära samverkan med andra aktörer, såsom polis, hälso- och sjukvård samt övriga delar av socialtjänsten.Kvalifikationer
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är utbildad socionom med kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning inom området skadligt bruk och beroende. Har du dessutom erfarenhet av arbete med våld i nära relationer ser vi det som meriterande.
Du är en person som vill utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra med ditt engagemang och kunnande. Hos oss får du rätt förutsättningar att, tillsammans med engagerade och erfarna kollegor, göra en verklig skillnad för våra kommuninvånare.
* Socionomexamen, minst 3 år av yrkeserfarenhet från myndighetsutövning.
* Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning skadligt bruk och beroende.
* Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer och/eller socialpsykiatri är meriterande.
* Erfarenhet och förmåga att göra akuta bedömningar och tillsammans med kollegor och gruppledare planera och hantera akuta insatser.
* Du har förmåga att i perioder hantera hög arbetsbelastning och flera parallella processer samt kan möta akuta situationer och omprioritera din arbetsdag vid behov.
* Kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
* Kunskap och erfarenhet av IBIC och Signs of Safety är meriterande.
Din kompetens
* Uppdraget innebär att arbeta med akuta situationer vilket kräver att du är flexibel samt kan organisera, avgränsa och prioritera i dina arbetsuppgifter
* Vana av att ha många kontaktytor
* Vara förtroendeingivande och ha god samarbetsförmåga.
* Lyhörd och tydlig i din kommunikation
* Lätt för att skapa goda relationer
* Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats som präglas av utveckling, förnyelse och en lärande miljö med tydliga ramar. Här möter du erfarna, engagerade och trevliga kollegor som bidrar till en arbetsmiljö där vi trivs, skrattar och utvecklas tillsammans varje dag. Tillsammans strävar vi efter att vara i framkant genom ett kunskapsbaserat, tillgängligt och förebyggande socialt arbete.
För att stödja dig i uppdraget erbjuder vi:
* En lärande miljö med regelbunden handledning
* Satsningar på kompetensutveckling, bl.a. Yrkesresan för skadligt bruk och beroende
* Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
* Fräscha kontorslokaler nära pendeltrafik
* Fri tillgång till gym i kommunhuset
* Friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling
* Rökfri arbetstid
Välkommen till oss!
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som strävar efter att ligga i framkant och där du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
