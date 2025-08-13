Socialsekreterare till utredningsgruppen, ekonomiskt bistånd Södermalm
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en socialsekreterare till vår arbetsgrupp då en av kollegorna flyttat till annan stad.
Vi är en arbetsgrupp på 19 personer som trivs ihop, stödjer och utvecklar varandra i det sociala arbetet. Vårt uppdrag på enheten är att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd samt motivera till insatser, stödja och stärka den enskildes förmåga till självförsörjning och ett självständigt liv.
Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för ekonomiskt bistånd är en del av område vuxna inom sociala avdelningen. På enheten arbetar 37 handläggare i 2 grupper. Mottagningsgrupp och Utredningsgrupp.
Varje grupp leds av Enhetschef och gruppledare som ansvarar för arbetsmiljö, personal och leder och fördelar det dagliga arbetet. Sociala avdelningen arbetar systematiskt med att utveckla en sammanhållen socialtjänst med fokus på resultat för brukaren. Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt preventiva insatser för barn och ungdomar. Arbetsplatsen finns i Hammarby Sjöstad.
Din roll
I arbetet som socialsekreterare i utredningsgruppen ska du kunna hantera det tudelade uppdraget utifrån socialtjänstlagen; att stödja den enskilde till egen försörjning och självständighet samt utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Du behöver vara trygg med att förmedla information på lättförståeligt sätt och samtidigt tydligt informera om förutsättningar för ekonomiskt bistånd. Hög grad av service och ett gott bemötande är viktigt då kontakten oftast är långvarig i utredningsgruppen. Fokus i uppdraget är socialt förändringsarbete och samverkan vilket förutsätter att du har lätt för relationsskapande och är tydlig i uppdraget. I ditt arbete kommer du att samarbeta med kollegor internt och extern som till exempel Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Jobbtorg.
Du arbetar också utifrån Södermalms stadsdelsförvaltningens kärnvärden: Engagerad, Professionell och Nytänkande. Enheten arbetar ständigt med utveckling för medborgarna och våra medarbetare. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. På Södermalms SDF har vi ett spännande utvecklingsarbete på gång under hösten, utifrån införandet av nya Socialtjänstlagen. Du kommer att få delta i utvecklingsarbetet då alla enheter berörs.
Vi söker dig som vill arbeta med en grupp erfarna kollegor, trivs med ett omväxlande arbete och som stöttar sina kollegor i ett spännande och utmanande uppdrag
Kompetens och erfarenhet
examinerad socionom
erfarenhet av myndighetsutövning och offentlig sektor
erfarenhet om arbete med ekonomiskt bistånd minst 2 år
trygg i din roll som myndighetsutövare och kan uttrycka dig väl i tal/skrift.
självständig och strukturerad
organisationsförmåga och kan prioritera din tid
god förmåga till samverkan och dialog
grundläggande kunskap om samtalsmetoden, Motiverande samtal(MI).
Meriterande är arbetslivserfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, missbruk och frivård. Du behöver vara utvecklingsinriktad och ha lätt att kommunicera med klienter och tjänstemän.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt
Förvaltningen tillämpar vinter- och sommararbetstid samt har flextidsavtal. Förvaltningen arbetar aktivt för en hälsofrämjande arbetsplats. Som anställd har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att köpa stadens simhallskort till subventionerat pris.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Södermalm SDF, Enheten för ekonomiskt bistånd, område Vuxna Kontakt
Ann-Louise Beckman, biträdande enhetschef 0850812303 Jobbnummer
9456664