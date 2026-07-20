Socialsekreterare till utredningsgruppen
Marks kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mark Visa alla socialsekreterarjobb i Mark
2026-07-20
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Familjeenheten i Marks kommun får du vara med och skapa trygghet och förändring i barns och ungas liv. Utredargruppen söker nu en ny kollega då medarbetare har valt att gå vidare till ett annat uppdrag inom verksamheten. Gruppen består av 12 socialsekreterare och två förste socialsekreterare, vilket innebär ett nära stöd i det dagliga arbetet. Hos oss är teamkänslan stark vi ser varandra, hjälps åt och tar vara på varandras erfarenheter och olika kompetenser. Vi har även en god samverkan mellan enheterna och ett nära samarbete kring barnen och deras familjer.
Som socialsekreterare hos oss har du ett av kommunens viktigaste uppdrag genom myndighetsutövning bidra till utveckling och bättre livsvillkor för barn och unga mellan 0 och 21 år.
Du ansvarar för att utreda anmälningar och ansökningar, fatta beslut och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och LVU.
Du möter barn, unga och deras familjer i olika livssituationer och arbetar för att hitta hållbara lösningar där barnets bästa alltid står i fokus. Vi har stort fokus på barns delaktighet ocharbetar aktivt med att lyfta barnets röst genom hela processen. En viktig del av arbetet är samtal med barn, vårdnadshavare och familjens nätverk. Du samverkar kontinuerligt med bland annat skola, BVC, hälso- och sjukvård, polis och andra aktörer runt barnet.
I uppdraget ingår även dokumentation, journalföring, beslutsunderlag och uppföljning av beviljade insatser. Handläggningen utgår från BBIC.
För att skapa kvalitet i utredningarna och trygghet i yrkesrollen arbetar vi oftast två socialsekreterare i varje ärende. Du har dessutom ett nära stöd av våra två förste socialsekreterare och engagerade kollegor.
Vi erbjuder:
• ett nära stöd av enhetschef och förste socialsekreterare i det dagliga arbetet
• en god introduktion och mentorskap
• extern handledning tillsammans med kollegor
• god bemanning och ett öppet arbetsklimat där vi hjälper varandra
• attraktiva arbetstider och möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
• friskvårdsbidrag och semesterväxling.
• kontinuerlig kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan och andra utbildningsinsatser. Just nu implementerar vi iRiSK och framöver erbjuds även utbildning i Kriminalitet som livsstil.
Vi investerar i våra medarbetare, vilket har gjort att många väljer att stanna hos oss. Här finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga samt kunskap om BBIC.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation utifrån situation och målgrupp.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med barn, unga och deras familjer. Du är trygg i dig själv och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer, även i komplexa och utmanande situationer. Du möter människor med respekt och ser samverkan som en självklar del av arbetet för att nå goda resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att begäras inför anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Förste socialsekreterare, Familjeenheten
Anders Albihn +46320218196 Jobbnummer
10006566