Socialsekreterare till utredningsgruppen
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskoga
2025-12-08
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Genomföra utredningar jml SoL 11:1 avseende barn/ungdomar samt deras familjer.
Genomföra utredningar gällande omprövning av beslut jml LVU §3.
Karlskoga arbetar utifrån BBIC: struktur i arbetet gällande barn och ungdomar. Vi tillämpar lönetillägg gällande tjänster som i huvudsak arbetar med utredningar.KvalifikationerKvalifikationer
* Socionomexamen
* B-körkort.
BBIC utbildning är meriterandet
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Vi har löpande urval i denna rekrytering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2025-00213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Håkan Stenholm 0586-612 01 Jobbnummer
