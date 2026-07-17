Socialsekreterare till utredningsenheten
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2026-07-17
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I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
För att möta morgondagens utmaningar söker vi nu en engagerad socialsekreterare till vårt utredningsteam som vill vara med och göra skillnad för barn och unga.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi är cirka 100 medarbetare organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehem- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Ami. Utredningsenheten består av fyra funktionsgrupper och leds av en enhetschef tillsammans med två förste socialsekreterare. Hos oss arbetar vi i team, ofta två och två i ärenden, och värnar om nära arbetsledning, reflektionstid och en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som utredande socialsekreterare ansvarar du för att utreda barns och ungas behov av stöd och skydd enligt SoL och LVU, med barnets bästa i fokus. Genomföra rättssäkra, strukturerade och professionella utredningar i nära dialog med barn, unga och deras familjer. Bedöma behov av insatser och samverka nära med vårdnadshavare, familjehem, skola, förskola, hälso- och sjukvård samt andra interna och externa aktörer
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där laganda och teamarbete står i fokus.
Gemensamma metod-, trivsel- och planeringsdagar.
Stora möjligheter att utveckla och forma arbetssätt.
Kollegor och chefer med lång erfarenhet och hög kompetens.
Ett stimulerande arbete präglat av engagemang, lärande och gemenskap.
Vi deltar i Yrkesresan, vilket ger dig en tydlig struktur för kompetensutveckling.
Extern grupphandledning och individuellt anpassad introduktion med tillgång till mentor för nyanställda.Kvalifikationer
Vi ställer krav på att du har socionomexamen och kunskap om aktuell lagstiftning. Du har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och en bra samarbets- och initiativförmåga.
Tjänsten kräver B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och ungdomsområdet (0–20 år) samt vidareutbildning inom exempelvis systemteori eller Signs of Safety.Dina personliga egenskaper
Du är trygg i dig själv och kan behålla ett realistiskt perspektiv i vardagen. Du har god förmåga att dokumentera, kommunicera och samarbeta. Du ser möjligheter, tar ansvar och motiveras av att nå uppsatta mål. Vid förändringar är du flexibel och anpassningsbar.
Vid rekrytering lägger vi stor vikt till teamets samlade kompetens moch personlig lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna lämnas inför en eventuell anställning.
Du ska kunna uppvisa legitimation och lämna examensbevis vid intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Enhetschef: Kim Trosell, 0240-860 30 kim.trosell@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Malin Eriksson, 0240-867 36 malin.eriksson@ludvika.se
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer kan komma ske innan sista ansökningsdagen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss på Utredningsenheten i Ludvika kommun, där vi arbetar för att göra skillnad för barn och unga – varje dag. Arbetsgivare: Ludvika kommun, Social- och utbildningsförvaltningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 82 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
10005018