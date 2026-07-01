Socialsekreterare till utredningsenheten
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2026-07-01
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Vill du göra skillnad för barn och unga – på riktigt? Som socialsekreterare på Utredningsenheten är du en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att stärka trygghet, säkerhet och utveckling för Halmstads kommuninvånare. Här får du använda både din professionalitet och ditt hjärta i en verksamhet där varje insats räknas och där din kompetens bidrar till att barn och unga får det stöd de behöver.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss blir du en av flera medarbetare till fyra team på Utredningsenheten, som leds av två enhetschefer och består av socialsekreterare och socialrådgivare med olika kompetensområden. Varje team har nära arbetsledning i det vardagliga arbetet av en 1:e socialsekreterare. Vi söker nu utredande socialsekreterare, för barn och unga ålder 0-20. Utredningsenheten består av fyra team. Tre av teamen är renodlade utredningsteam, det fjärde teamet består av HVB, nätverkslag och socialsekreterare med särskilt uppdrag. I teamet finns bred erfarenhet inom bland annat institutionsvård (HVB/SiS), nätverksarbete och komplexa barn- och ungdomsutredningar – ett sammanhang där din kompetens både tas tillvara och utvecklas.
Du arbetar nära barn, unga och deras familjer och säkerställer att de får rätt stöd utifrån sina behov. Rollen är varierad, meningsfull och kräver både mod, lyhördhet och förmåga att snabbt ställa om när situationerna förändras.
I det dagliga arbetet kommer du bland annat att:
Utredningsarbete mot målgruppen barn och unga 0-20 år säkerställa kvalitet i dokumentation enligt BBIC träffa och samtala med barn, och unga deras familjer samarbeta tätt med kollegor, samverkansparter och andra professionella aktörer
För dig som uppskattar en dynamisk vardag där du får både utmanas och växa, erbjuder vi en arbetsmiljö med stort utrymme för lärande och utveckling. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten som socialsekreterare behöver du uppfylla följande krav:
Socionomexamen B-körkort Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift God datorvana
Du behöver även ha förmågan att ta ansvar, fatta beslut och arbeta självgående i din yrkesroll. Du behåller professionalism även i pressade och komplexa situationer och anpassar dig efter olika individers behov. Ett tydligt barnperspektiv är en självklarhet för dig, och du ser delaktighet och respekt som grunden för ett gott arbete. Du är också relationsskapande och bidrar till ett positivt klimat i arbetsgruppen.
I rollen kommer följande kompetenser att vara särskilt viktiga:
Nätverkande - Du skapar och underhåller förtroendefulla relationer, både internt och externt. I vardagen innebär det att du aktivt söker samarbete, delar information och bygger kontaktnät som stärker utredningsarbetet och barnens stödinsatser.
Transparent kommunikation - Du kommunicerar öppet, tydligt och anpassar budskapet efter mottagare. Det märks genom att du vägleder barn och föräldrar på ett begripligt sätt, delar relevant information med kollegor och samverkansparter och säkerställer att alla involverade har förutsättningar att förstå processen.
Problemlösning -Du analyserar situationer, identifierar hinder och tar fram hållbara lösningar. I praktiken innebär det att du snabbt sätter dig in i komplexa ärenden, väger olika perspektiv och hittar vägar framåt som gynnar barnets bästa.
Planerande och strukturerande - Du skapar ordning i ditt arbete och planerar för att hålla god kvalitet och tidsramar, även när mycket händer samtidigt. Det visar sig genom att du organiserar ärenden, dokumenterar korrekt och säkerställer att processer följs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du närvarande chefer som stöttar, utmanar och finns tillgängliga när du behöver dem. Du blir en del av ett team där kollegor hjälper varandra och där vi lär av både framgångar och svåra situationer.
Halmstads kommun erbjuder även friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta enligt utlänningsförordningen. Du styrker detta genom pass, nationellt id‐kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling om du är medborgare inom EU/EES eller Schweiz. I övriga fall krävs giltigt arbetstillstånd eller dokumentation som visar att du är undantagen skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Rekrytering sker löpande – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Urvals- och rekryteringsprocessen pågår under semesterperioden, vilket kan innebära att processen tar något längre tid än vanligt. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt – såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Jenny Sparf, Vision jenny.sparf@halmstad.se 073-8665635 Jobbnummer
9988012