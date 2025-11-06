Socialsekreterare till utredningsenheten
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Katrineholm Visa alla socialsekreterarjobb i Katrineholm
2025-11-06
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Vill du arbeta brett, utvecklas och växa som socionom samt vara med och skapa hållbara lösningar för barn och ungdomar? Som utredare i Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm utreder du barn och ungdomars behov och planerar insatser som gör verklig skillnad - både för individen och samhället.
Vi står inför en spännande förändringsresa där vi anpassar vår organisation i enlighet med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli 2025. Nu söker vi utredare för barn och ungdomar till utredningsenheten, där du har möjlighet att göra skillnad i barn och ungas liv i Katrineholm. Enheten kommer att bestå av 14 utredare som arbetar med barn och unga, två utredare som jobbar i nätverksteamet, en mentor, en socialadministratör, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
Hos oss får du:
* Yrkesresan - nationell introduktion
* Mentor på heltid & stöd från socialadministratör
* Signs of Safety + tillgång till coach för reflektion
* Nära samverkan & korta beslutsvägar
* Ett engagerat team med högt engagemang och arbetsglädje
Vi är en liten kommun med stora möjligheter. Våra medarbetare trivs, och vi har en aktiv trivselgrupp som ordnar allt från AW, firanden och vardagsglädje. Här finns humor, omtanke och en kultur där vi hjälper varandra - både i arbetet och utanför.
Sök idag och bli en del av vårt lösningsfokuserade arbete med barn och ungdomar.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som utredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till barn och unga och deras föräldrar. Genom samtal och möten i olika konstellationer gör du utredningar och bedömningar kring enskildas situation och eventuellt behov av stöd. Du dokumenterar och skriver dina utredningar i verksamhetssystemet Treserva. Vi har licens från Socialstyrelsen att utreda enligt BBIC, Barns behov i centrum, och vi arbetar aktivt utifrån förhållningssättet Signs of Safety. Som barnutredare har du ett nära samarbete med andra enheter inom förvaltningen och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom Socialtjänsten och att du därmed har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning såsom SoL och LVU. Har du erfarenhet av att arbeta enligt BBIC samt Signs of Safety ser vi det som meriterande. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Rollen kräver att du har B-körkort då det förekommer resor i tjänsten.
För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du ser möjligheter i förändringar och hittar vägar framåt även i komplexa situationer. Samtidigt är du strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Då arbetet innebär nära samarbete med kollegor och andra aktörer är god samarbetsförmåga avgörande du kommunicerar tydligt, lyhört och bidrar till ett positivt och lösningsfokuserat arbetsklimat.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida.
Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287464/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Bergström anna.bergstrom@katrineholm.se 0150-569 83 Jobbnummer
9592656