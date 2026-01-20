Socialsekreterare till Utredningsenheten - Vikariat
2026-01-20
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Välkommen till Utredningsenheten i Ludvika kommun! Här utgår vi från vår värdegrund Lagandan som består i fyra principer relationer, glädje, lärande och driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
För att möta morgondagens utmaningar söker vi nu en engagerad socialsekreterare som vill vara med och göra skillnad för barn och unga.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi är cirka 100 medarbetare organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehem- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Ami. Utredningsenheten består av fyra funktionsgrupper och leds av en enhetschef tillsammans med två förste socialsekreterare. Hos oss arbetar vi i team, ofta två och två i ärenden, och värnar om nära arbetsledning, reflektionstid och en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där laganda och teamarbete står i fokus.
• Gemensamma metod-, trivsel- och planeringsdagar.
• Stora möjligheter att utveckla och forma arbetssätt.
• Kollegor och chefer med lång erfarenhet och hög kompetens.
• Ett stimulerande arbete präglat av engagemang, lärande och gemenskap.
• Vi deltar i Yrkesresan, vilket ger dig en tydlig struktur för kompetensutveckling.
• Extern grupphandledning och individuellt anpassad introduktion med tillgång till mentor för nyanställda.
Vi ställer krav på att du har socionomexamen och kunskap om aktuell lagstiftning. Du har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och en bra samarbets- och initiativförmåga.
Tjänsten kräver B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn och unga (0-20 år).
Vidareutbildning i exempelvis systemteori eller Signs of Safety. Dina personliga egenskaper
Du är trygg i dig själv och kan behålla ett realistiskt perspektiv i vardagen. Du har god förmåga att dokumentera, kommunicera och samarbeta. Du ser möjligheter, tar ansvar och motiveras av att nå uppsatta mål. Vid förändringar är du flexibel och anpassningsbar. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid att teamets samlade kompetens gynnar vårt uppdrag.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat t.om 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
• Utdrag ur belastningsregistret ska kunna lämnas inför en eventuell anställning.
• Du ska kunna uppvisa legitimation och lämna examensbevis vid intervju.
Upplysningar
Enhetschef: Kim Trosell, 0240-860 30 kim.trosell@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Johanna Johansson, 0240-868 19 johanna.johansson@ludvika.se
Förste socialsekreterare: Lisa Engström, 0240-868 28 lisa.engström@ludvika.se
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026. Urval sker löpande under ansökningstiden och intervjuer kan komma ske innan sista ansökningsdagen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till oss på Utredningsenheten i Ludvika kommun, där vi arbetar för att göra skillnad för barn och unga - varje dag. Arbetsgivare: Ludvika kommun, Social- och utbildningsförvaltningen Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
