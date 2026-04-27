Socialsekreterare till Utredning barn och unga
2026-04-27
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu ny kollega till Utredning Barn och Unga. Hos oss får du arbeta nära barn och unga 0-18 år och bidra till att skapa trygghet och långsiktiga lösningar för deras framtid. Du möter familjer i olika livssituationer, lyssnar till deras berättelser och hjälper dem att hitta vägar framåt som gör verklig skillnad.
På Utredning Barn och Unga 3 arbetar du med att utreda och bedöma behov av stöd för barn och unga. Om det finns behov av stöd från socialtjänsten så planerar du tillsammans med barnet eller den unge och deras föräldrar insatser och följer upp så att stödet leder till en tryggare och mer hållbar vardag. Du är en viktig del av att stärka familjernas egna resurser, alltid med barnets bästa i centrum. Du arbetar med nätverksarbete och använder Signs of Safety som förhållningssätt för att stötta familjer i att själva hitta fungerande och varaktiga lösningar. Kontinuitet är en viktig del av arbetet - du bidrar till att barn och föräldrar känner sig delaktiga, involverade och trygga i kontakten med oss.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
utreda inkomna ansökningar och anmälningar för barn och unga 0-18 år
bedöma behov av insatser och planera stöd tillsammans med familjen
samtala med barn och föräldrar om deras situation och resurser
samarbeta nära med vårdnadshavare, nätverk och aktörer som skola, förskola och hälso- och sjukvård
dokumentera arbetet löpande i verksamhetssystemet Lifecare.
Som socialsekreterare arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor. Du bidrar med ditt engagemang och din kompetens för att skapa långsiktiga och trygga lösningar för barn, unga och deras familjer.
Vi erbjuder dig
På Utredningsenheten Barn och Unga 3 möter du stödjande och kunniga kollegor som aktivt arbetar för ett inkluderande klimat och allas lika värde. Det märks i det dagliga arbetet, våra medarbetare beskriver arbetsplatsen som meningsfull, utvecklande och präglad av ett öppet klimat där humor, hjälpsamhet och samarbete står i centrum. Hos oss på socialförvaltningen i Botkyrka blir du en del av en engagerad och utvecklingsinriktad arbetsplats där vi tillsammans gör skillnad i människors liv. Vi värnar om ett socialt arbete med hög kvalitet, där respekt, delaktighet och långsiktiga lösningar står i fokus.
Du får introduktion och kontinuerligt stöd av erfarna kollegor som generöst delar med sig av sin kunskap och bidrar till en stark lagkänsla. Du ges förutsättningar för att utveckla ditt arbetssätt genom kontinuerlig handledning, föreläsningar, utbildning i Signs of Safety samt stöd från både MI-coacher och Signs of Safety-coacher.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en socionomexamen samt dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du har erfarenhet av att använda svenska i tal och skrift samt av dokumentation, då arbetet innefattar dokumentation enligt socialtjänstlagen.
Meriterande:
Erfarenhet av utredningarbete inom barn och unga.
Utbildning inom Signs of Safety, BBIC och MI.
Erfarenhet av dokumentationssystemet Lifecare.
Eftersom arbetet kan innebära resor, är det meriterande om du har ett B-körkort.
För trivas och lyckas i rollen behöver du ha en samarbetsförmåga som gör att du kan arbeta nära kollegor och samverka med aktörer som skola, förskola och hälso- och sjukvård. Samtidigt behöver du vara trygg i din yrkesroll med att fatta självständiga beslut när det krävs, särskilt i komplexa utredningar och situationer.
Arbetet innebär ofta högt tempo och hantera flera ärenden parallellt, därför är det viktigt att du är strukturerad och kan planera och prioritera på ett effektivt sätt. När förutsättningarna förändras, behöver du vara lösningsorienterad och snabbt kunna hitta nya vägar framåt utan att tappa riktning. Eftersom en stor del av ditt arbete består av att skapa kontakt och förtroende med barn, unga och deras familjer, är det avgörande att du är relationsskapande och kan bygga tillitsfulla samarbeten. Med din kommunikativa förmåga kan du på ett tydligt och respektfullt sätt förklara beslut och motivera dina bedömningar - alltid med barnets bästa i fokus.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Malin Dambrinken 0725-134190
9877193