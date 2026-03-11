Socialsekreterare till utredning
2026-03-11
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Familjeenheten förstärker med ytterligare socialsekreterare till utredargruppen för att på ett bra sätt möta barn/unga och deras familjer. Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats där sammanhållningen är god, där vi tar vara på varandras olikheter och ser dem som resurser. Vår ledning är lyhörd och intresserade av oss och fångar gärna upp tankar och idéer som gruppen lämnar. Det gör att vi känner oss delaktiga i uppdraget. Mark är en medelstor kommun och det innebär korta beslutsvägar samtidigt som samverkan internt och externt fungerar bra i syfte att klienterna inte ska hamna mellan stolarna.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att utreda, bedöma och följa upp ärenden utifrån risk och skyddsfaktorer med stöd av BBiC samt i enlighet med gällande lagstiftning. I arbetet ingår möten och samtal med barn, ungdomar och familjer, där dokumentationen är en viktig del. Vi handlägger ärenden enligt SoL och LVU för barn och ungdomar i åldrarna 0 -20 år.
Utredargruppen består av 10 utredare med varierad ålder och erfarenhet. Vi har administrativt stöd till vår hjälp och två 1e socialsekreterare som stöttar i det dagliga arbetet. Vi arbetar tätt tillsammans med vårt mottag och har gemensam extern handledning. Därtill erbjuder kommunen ett generöst friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Kravprofil: Vi söker dig som är socionom eller har en likvärdig högskoleutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av området barn och unga.
På arbetsplatsen har vi nolltolerans mot hot och våld där ledningsgruppen bedriver ett aktivt arbete tillsammans med oss medarbetare.
Låter det som en tjänst för dig välkomnar vi din ansökan.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Ersättning
