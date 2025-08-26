Socialsekreterare till Unga vuxna
2025-08-26
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.
Som socialsekreterare i arbetsgrupp Unga Vuxna kommer du att ingå i en av socialförvaltningen Sydvästs tre Vuxenenheter. Inom Unga Vuxna arbetar åtta socialsekreterare och vi söker dig som har intresse och kompetens av att arbeta med unga vuxna som har behov av stöd inom flera livsområden. Arbetsgruppen leds av två 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
I ditt arbete handlägger du både övrigt bistånd och försörjningsstöd. Målgruppen är personer i åldern 18-24 år med utmaningar och behov inom flera livsområden. Eftersom du kommer att handlägga både övrigt bistånd och försörjningsstöd kommer du att arbeta med hela individens behov, vilket vi ser som en framgångsfaktor.
Målgruppen befinner sig i en expansiv ålder där mycket händer i livet, och det är viktigt att möta klienten där han/hon är och utifrån en helhetssyn. Du kommer att bedöma behov av insatser utifrån olika livsproblem och samtidigt ta tillvara personens styrkor. I din vardag kommer du att utreda ansökningar och följa upp insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i vissa fall utifrån lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). När behov uppstår utreder du även ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta gör du i nära samarbete med dina klienter. För att ta till vara på varandras erfarenheter och få stöd i ditt vardagliga arbete erbjuds du metodhandledning av förste socialsekreterare samt extern processhandledning.
Nyckeln till framgång i vårt arbete är att vi värnar om och kan vara engagerade i varje individuellt ärende, har en god samverkan inom vårt socialkontor och med andra aktörer ex. anhöriga, beroendevård, funktionsstöd, psykiatri, frivilligorganisationer med flera samt värdesätter tid i varje ärende. Vi strävar efter att hålla ett lågt ärendeantal på tjänsterna i syfte att kunna arbeta intensivt med varje person för att stötta denne till ett självständigt liv. Arbetsgruppen bidrar med driv, engagemang, stor kompetens och intresse för sitt uppdrag.
All myndighetsutövning för vuxna är beläget i samma hus vilket gynnar den interna samverkan inom avdelningen. Våra lokaler ligger ett stenkast från Frölunda Torg med goda kommunikationer och tillgång till lunchrestauranger. Vi värnar om en god arbetsmiljö och värdesätter att ha en arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med arbetserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, gärna inom flera områden.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du delar med dig av dina erfarenheter till dina kollegor och är också bra på att lyssna in andras åsikter. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Du förstår hur lagstiftningen sätter ramar för vårt uppdrag och du är bra på att navigera vad som är din respektive annan aktörs uppgift.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
