Socialsekreterare till unga försörjningsstöd
Om jobbet
Vi söker dig som är socialsekreterare och vill göra skillnad för unga vuxna på enheten unga försörjningsstöd.
Ditt uppdrag som socialsekreterare är att stödja och vägleda våra klienter 18-29 år, en roll som ger dig en meningsfull och givande arbetsdag. Du kommer att vara en viktig del i klienternas resa mot självförsörjning. Genom att arbeta tätt tillsammans med klienterna i varje fas av deras utveckling, ser du till att de får de verktyg och den support de behöver för att lyckas.
Vägen till självförsörjning ser olika ut och uppdraget är att arbeta med klienten i den fas den befinner sig. Det kan vara SFI-studier, delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter, Kompetenscentrum, vara del i projekt inom VAMOS eller ha kontakt med FINSAM. Andra klienter är i början av sin planering och då kan din uppgift vara att initiera olika former av samverkan med andra aktörer som vården, försäkringskassan.
På vår arbetsplats får du inte bara en erfaren arbetsgrupp som stöttar dig i ditt arbete, utan du har även tillgång till regelbunden metodhandledning under ledning av våra erfarna 1:e socialsekreterare. Vi är ett team som strävar efter att vara innovativa och framåtriktade, och vi ger våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Vår arbetsplats präglas av en stark samarbetskultur där vi hjälps åt och där varje medarbetare får bidra till våra gemensamma utvecklingsområden. Vi är stolta över vårt goda resultat i medarbetarenkäten, vilket i praktiken bland annat visas i den goda atmosfären, låg personalomsättning och det stödjande arbetsklimatet som vi har skapat tillsammans.
Genom att vara en del av Sydväst får du också fördelen av att vara placerad i samma lokaler som Mottagningsenheten och Rehabenheterna där närheten underlättar samverkan och gör att du kan dra nytta av en bred kompetens bas för att ge våra klienter bästa möjliga stöd och service. Andra enheter vi delar lokaler med är Vuxen, boende och Unga vuxna. Vi arbetar nära Frölunda Torg och har närhet till kommunala kommunikationer.
En förutsättning för tjänsten är att du har socionomexamen.
Vi ser det som meriterande om du har arbetat med myndighetsutövning tidigare samt om du har B-körkort.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Om du är redo att ta dig an denna betydelsefulla roll och göra skillnad, ser vi fram emot din ansökan!Övrig information
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
