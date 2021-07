Socialsekreterare till Trygghetsskapande Områdesteam - Linköpings kommun - Administratörsjobb i Linköping

Linköpings kommun / Administratörsjobb / Linköping2021-07-07Om LeanlinkLeanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, vård, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för.Se mer om Leanlink och vårt arbete i Leanlinks informationsfilm.Om arbetsplatsenRåd & Stöd är den kommunala utföraren av Daglig Verksamhet, Individ och familjeomsorg, och Socialpsykiatri. Individ och familjeomsorgen har ett uppdrag att arbeta uppsökande, förebyggande och motiverande bland annat riktat mot ungdomar i åldern 10-20 år. Vi ska finnas till hands som vuxna förebilder, socialarbetare och det yttersta skyddsnätet för ungdomar i kommunen.Vi söker nu en kollega till vår nya verksamhet Trygghetsskapande områdesteam där bland annat vår fältverksamhet ska ingå. I teamet kommer det initialt ingå 6 fältsekreterare, 6 fältarbetare, 3 brottsförebyggande brobyggare, 3 fältande områdessammordnare, samt vår polarverksamhet. Arbetet leds av ett ledningsteam bestående av 2 gruppledare och en verksamhetschef. Vårt arbete bedrivs både under dagar, kvällar och helger.2021-07-07Vill du göra skillnad för Linköpings ungdomar? Välkommen till Fältverksamheten!Som fältande socialsekreterare arbetar du uppsökande, förebyggande och trygghetsskapande för ungdomar, unga vuxna och deras föräldrar i Linköpings kommun. Fältsekreterarna arbetar nätverkande i ungdomarnas arenor, samt samordnande tillsammans med samhällets aktörer för att göra ungdomars röster hörda. Ditt uppdrag innebär att genom information och kommunikation nå ungdomar för att erbjuda socialtjänstens insatser, samt på andra sätt erbjuda kort- eller långsiktigt stöd. Som fältsekreterare har du en stor flexibilitet att skapa, styra och påverka innehållet i ditt arbete tillsammans med dina kollegor ute på fältet. I fältverksamhetens uppdrag ingår även att bedriva polarverksamheten. Du som fältsekreterare, tillsammans med dina kollegor, arbetar med att rekrytera, utbilda och arbetsleda 20 ungdomar per läsår.Fältverksamheten går under hösten in i ett stort förändringsarbete där vi genom områdesteam ska verka för ett tryggare Linköping. Vi kommer arbeta utifrån tre fokusområden (Skäggetorp, Berga, Ryd) men har hela Linköpings kommun som arena. Uppdraget är att med fokus på sociala insatser, förebyggande arbete, individuella stödinsatser, trygghetsskapande åtgärder och samordning av kommunens resurser samt övriga aktörer representera kommunen som en samlad aktör i områdena och erbjuda bästa möjliga professionella stöd till Linköpings invånare. Det förebyggande arbetet är en avgörande faktor och där kommer Fältverksamheten vara en viktig del, vilket också innebär att vi måste utveckla och anpassa vårt arbete löpande. Som fältsekreterare arbetar du behovsstyrt genom dag, kväll, helg och nattarbete. Nu har du chansen att vara med och utveckla denna verksamhet tillsammans med kollegor och ledning!Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av kommunal socialtjänst och B-körkort är ett krav. Har du tidigare arbetat gentemot ungdomar är det meriterande.Vi söker dig som brinner för att arbeta med ungdomar! Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och det professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare tar du egna initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du besitter en god samarbetsförmåga och bygger allians på ett smidigt och lyhört sätt. Som person är du uthållig, motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Vi söker en förändringsinriktad person såväl för det sociala förändringsarbetet som för det verksamhetsutvecklande. Om du vill jobba med utveckling så är du Fältaren för oss!Varmt välkommen med din ansökan!Information om tjänstenTillträde: SnarastAnställningsform: TillsvidareanställningSysselsättningsgrad: 100 %Antal lediga befattningar: 1-2Ref. nr: 7401Om Linköpings kommunLinköping är platsen där du möter framtiden. Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-08-14