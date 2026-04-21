Socialsekreterare till skolsocialteamet
2026-04-21
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Arbetsuppgifter
Socialsekreterare till skolsocialt team med fokus på förebyggande och tillitsskapande arbete
Vill du arbeta nära barn och familjer i ett tidigt skede och bidra till ökad skolnärvaro, trygghet och samverkan? Nu söker vi en engagerad medarbetare från socialtjänsten till vårt skolsociala team.
Det skolsociala teamet är ett gemensamt samarbete mellan skola och socialtjänst. Teamets uppdrag är att genom tidiga, förebyggande och samordnade insatser stärka barns förutsättningar att lyckas i skolan. Som socialtjänstens medarbetare i teamet arbetar du främjande och förebyggande, med fokus på tillit, relation och samverkan.
Du är organisatoriskt placerad inom socialtjänsten men har din dagliga arbetsplats i skolmiljö och arbetar tätt tillsammans med skolans personal, elevhälsa, vårdnadshavare och andra aktörer.
I rollen ingår att arbeta förebyggande och tidigt med elever som riskerar problematisk skolfrånvaro, normbrytande beteende eller annan social problematik. Arbetet innebär att aktivt delta i och bidra till skolans trygghets- och närvarofrämjande insatser samt att ge stöd till både elever och vårdnadshavare genom samtal, motivation och praktiskt stöd.
En viktig del av uppdraget är att samverka nära med skolans elevhälsoteam och övrig skolpersonal samt att bidra med socialtjänstens perspektiv och kunskap, bland annat i frågor som rör anmälningar, utredningar och insatser. Rollen omfattar även att samordna insatser mellan skola och socialtjänst samt, vid behov, andra myndigheter och verksamheter.
Arbetet bedrivs strukturerat med fokus på kartläggning, planering, genomförande och uppföljning av insatser inom det skolsociala teamets uppdrag. Insatserna sker både på individ- och gruppnivå, med barnets bästa som utgångspunkt i alla sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, gärna med barn, unga och familjer
Har god kunskap om socialtjänstens uppdrag, lagstiftning och arbetssätt
Trivs med att arbeta i samverkan och i tvärprofessionella team
Är trygg, relationsskapande och har god förmåga att möta barn och vårdnadshavare i olika livssituationer
Kan arbeta självständigt men också bidra aktivt i gemensamma processer
Erfarenhet av förebyggande arbete, skolnära socialt arbete eller samverkan med skola är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är lyhörd, strukturerad och flexibel samt har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du ser värdet av tidiga insatser och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Intervjuerna sker löpande under processen så tveka inte med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och familjer
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor inom både skola och socialtjänst
• Möjlighet att arbeta förebyggande och utvecklande i skolmiljö
• Handledning, kollegialt stöd och möjlighet till kompetensutveckling
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister och misstankeregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320789-2026-4".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 KLIPPAN
För detta jobb krävs körkort.
Klippans kommun, Myndighet Vuxna
Enhetschef
Fannie Stendahl fannie.stendahl@klippan.se 0435-28177
