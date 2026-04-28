Socialsekreterare till skolsocialteam
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28
Socialförvaltningen i Gällivare kommun ansvarar för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen står mitt i en omfattande omställning med fokus på kvalitet, uppföljning, kompetensförsörjning och utvecklade arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagen.
Nu söker vi en socialsekreterare till vårt skolsociala team som en satsning där skola och socialtjänst arbetar tillsammans för att stärka barns förutsättningar att lyckas i skolan och i livet. Du är organisatoriskt placerad inom socialtjänsten och din närmaste chef blir Verksamhetschef för Barns och Unga. Din dagliga arbetsplats kommer du att ha främst i skolmiljö, där du arbetar nära skolans personal, elevhälsa och vårdnadshavare. Du blir en del av ett nära samarbete mellan socialtjänst och skola. Dina arbetsuppgifter
Du är organisatoriskt placerad inom socialtjänsten men har din dagliga arbetsplats i skolmiljö, där du arbetar nära skolans personal, elevhälsa och vårdnadshavare.
I rollen arbetar du förebyggande och relationsskapande. Du möter barn och familjer i deras vardag, fångar upp signaler tidigt och bidrar med stöd innan svårigheter fördjupas. Arbetet innebär ett nära samspel mellan flera aktörer och kräver både struktur och flexibilitet. Du kommer att:
samverka med vårdnadshavare, skola, elevhälsa och andra aktörer
identifiera barn och elever i behov av stöd i ett tidigt skede
ge råd, stöd och kortare insatser till barn och familjer
arbeta för ökad skolnärvaro och bryta ogynnsam utveckling
delta i och leda samverkansmöten
arbeta strukturerat med kartläggning, planering och uppföljning
bidra till att utveckla arbetssätt och metoder inom teamet
Insatserna sker både på individ- och gruppnivå, alltid med barnets bästa i fokus. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete, gärna inom barn- och ungdomsområdet. Du har god kunskap om socialtjänstens uppdrag och lagstiftning och trivs i samverkan med andra professioner. Erfarenhet av förebyggande arbete eller skolnära socialt arbete är meriterande.
Som person är du trygg och relationsskapande. Du har förmåga att skapa förtroende i mötet med barn och vårdnadshavare och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du arbetar strukturerat men är flexibel när situationen kräver det, och du bidrar aktivt till både det egna arbetet och teamets utveckling.
Du har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och trivs i samverkan med både chefer, medarbetare och politiska företrädare.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Anställningen är heltid och tidsbegränsad till och med 261231, med möjlighet till förlängning.
Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas inför anställning. B körkort är ett krav
Arbetstiden är förlagd till dagtid men vid enstaka tillfällen kan kvällsarbete förekomma. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar
Helen Hagegren helen.hagegren@gallivare.se
Fackliga företrädare
Vision, mailto:vision@gallivare.se
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
