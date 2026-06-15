Socialsekreterare till samhällsvården
Enköpings kommun Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Enköping Visa alla socialsekreterarjobb i Enköping
2026-06-15
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Hos oss på Socialförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi tillsammans för att hjälpa Enköpingsbor som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer.
Vi har en nära ledning och arbetar hela tiden aktivt med utveckling av organisationen. Som grund i vårt förhållningssätt har vi valt att ha motiverande samtal (MI) för dem vi är till för. En del av vår ledningsstruktur är att vi arbetar i tvärteam mellan avdelningarna. Med cirka 160 medarbetare på förvaltningen har vi goda förutsättningar för en välfungerande intern samverkan.
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas på din arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och strävar efter ett klimat som präglas av våra värdeord: ansvar, delaktighet, utveckling, rättssäkerhet, samverkan och bemötande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Socialsekreterare
På avdelningen Samhällsvård arbetar socialsekreterare för placerade barn, vi kallar dem barnuppföljare, familjehemssekreterare samt skolteamet. I förvaltningen finns också en familjebehandlare med uppdrag att jobba riktat mot samhällsvården.
Alla placerade barn har en socialsekreterare som följer upp barnets vård, hälsa och utveckling. Barnuppföljaren arbetar aktivt tillsammans med familjehemssekreterare, skola, hälso- och sjukvården, uppdragstagare och vårdnadshavare samt barnens övriga nätverk.
Samhällsvården arbetar aktivt med skolan och har en skolsatsning inom vården för placerade barn. Vi jobbar tillsammans med Arbetsmarknads-Utbildningsförvaltningen i att förbättra placerade barns skolresultat genom obruten skolgång. Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor.
Vi söker dig som är socionom, gärna med bredd i sin erfarenhet som nu vill dela med sig av sina kunskaper genom att vara en del i teamet kring det placerade barnet. I arbetsuppgifterna kan det ingå att arbeta både som familjehemssekreterare och som barnuppföljare.Kvalifikationer
Socionomexamen
Eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Socialtjänstlagen (SoL), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), och eventuellt Föräldrabalken
Erfarenhet av socialt arbete
Praktik eller tidigare arbete inom socialtjänsten, HVB-hem, skola eller barn- och ungdomsverksamhet
B-körkort
Utbildning i BBIC
Utbildning i Signs of Safety
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.
Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade eller utmanande situationer. Du behåller ett sansat perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 .
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget ska vara oöppnat och inte äldre än 6 månader.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Socialförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Malin Wahlund malin.wahlund@enkoping.se 0171-626902 Jobbnummer
9964280