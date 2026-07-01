Socialsekreterare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Sundbyberg Visa alla socialsekreterarjobb i Sundbyberg
2026-07-01
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, Solna
, Danderyd
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eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Målet är att självständigt utreda och färdigställa inkomna ansökningar och anmälningar enligt gällande lagstiftning (SoL och LVU). Möjlighet till distansarbete hemifrån kan erbjudas i samråd med närmaste enhetschef och/eller gruppledare.
Konsulten kommer att ingå i enheten för barn och unga, med syftet att avlasta de befintliga utredningsteamen. Arbetsledning och fördelning av ärenden sker löpande via enhetens gruppledare.
Obligatoriska krav
Utbildning: Socionomexamen eller annan utbildning som uppdragsgivaren bedömer som likvärdig (examensbevis ska kunna uppvisas).
Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av att bedriva barnavårdsutredningar enligt SoL och LVU samt god kunskap om aktuell lagstiftning.
Dokumentation: God förmåga att dokumentera rättssäkert och strukturerat enligt gällande regelverk.
Meriterande krav
Möjlighet att arbeta på full sysselsättningsgrad (100 %) under hela 3-månadersperioden.Publiceringsdatum2026-07-01Dina personliga egenskaper
Ha ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att driva processer självständigt.
God samarbetsförmåga i kontakten med klienter, kollegor och arbetsledning.
Övrig information
Omfattning & Start: 100 % med start snarast/omgående.
Varaktighet: Ca 3 månader.
Referenser: 1–2 relevanta referensuppdrag från tidigare liknande kommunala uppdrag inklusive kontaktuppgifter till referenspersoner
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9986372