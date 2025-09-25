Socialsekreterare till placerade barn
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Den här tjänsten vänder sig till dig som vill arbeta med socialt arbete. På riktigt. I Norrtälje kommun vill vi att du som arbetar inom socialtjänsten ska kunna fokusera till fullo på de människor som är i behov av vårt stöd. Här ska vår värdegrund, - Invånaren först, Allas lika värde, Höga förväntningar - vara grunden vi står på för att tillsammans göra skillnad för våra familjer, barn och ungdomar. Målen formulerar vi tillsammans, för det är så vi vill bedriva socialt arbete! Nu söker vi en ny medarbetare till uppföljningsarbete med våra placerade barn samt deras familjer/nätverk.
Idag erbjuder vi för våra anställda:
• möjlighet till distansarbete
• årsarbetstid, vilket innebär flexibla arbetstider
• nära kontakt med gruppledare
• kontinuerlig fortbildning med bland annat lärandefrukost, rättsvårdsfrukost och handledning
• systematiskt kvalitetsarbete som du och dina kollegor deltar i
• stort stöd i administrationen
• friskvårdsbidrag
• utbildning via Yrkesresan
• Vi har en fantastisk HVB-samordnare som ger oss avlastning
• Är du nyrekryterad i Norrtälje kommun så kan du få hyra bostad på Campus Roslagen
För oss är det viktigt att ta hand om de som börjar arbeta hos oss. Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter dina behov och förutsättningar samt en särskild mentor som vägleder dig i ditt arbete. Vi är måna om att medarbetarna har en god arbetsmiljö och uppmuntrar därför återhämtning och reflektionstid.
Uppdraget
I gruppen handlägger vi alla de barn och ungdomar 0-20 år som av något skäl är placerade eller har insatser (familjehemsplaceringar, HVB-placeringar samt insatser i form av kontaktfamilj/person). Du följer upp enligt SoL & LVU med stöd av BBIC och nätverksarbete. Arbetet innefattar bland annat uppföljningar och omprövningar enligt 13§ LVU, överväganden enligt SoL och LVU, yttranden enligt 11§ LuL samt vårdnadsöverflyttningar enligt 6 kap. 8§ SoL. Du arbetar även stödjande med barnen och deras föräldrar/nätverk samt professionella runt barnet. Du kommer även att utreda och bedöma dina placerade barn utifrån risk-och skyddsfaktorer i enlighet med BBIC-strukturen. Du kommer att arbeta i en grupp med både juniora och erfarna socialsekreterare där vi jobbar mycket med att ge varandra kollegialt stöd i det sociala arbetet. Den här tjänsten är för dig som gillar att arbeta i långa relationer där du kan göra skillnad för ett barn/ungdom och dess familj på lång sikt!
Det här behöver du ha med dig
Socionomexamen är ett krav enligt 25 kap. 1§ SoL och du behöver ha erfarenhet av handläggning sedan tidigare. Eftersom du har ansvar för att skriva uppföljningar, överväganden, omprövningar, journalanteckningar och andra handlingar så är det viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning i BBIC, Signs of Safety, MI samt om du har erfarenhet av socialt arbete med barn- och ungdomar. För att nå framgång i rollen ser vi att du har ett tydligt engagemang i socialt arbete.
Rollen kräver en modig och självständig person som har förmågan att se helheten och är trygg och stark i dig själv, stresstålig och att du i akuta situationer har förmåga att agera lugnt, behärskat och självständigt. Personliga egenskaper väger tungt för denna tjänst. Vi ser gärna att du har lätt att förstå och sätta dig in i andras känslor och beteenden. Humor, flexibilitet och ödmjukhet är egenskaper vi värdesätter högt. Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du står bakom förhållningssätt att arbeta nära i samarbete med barnet och dess nätverk.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Körkort är ett krav då vi kör mycket bil när vi besöker våra barn.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform, omfattning och start
Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan!
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
