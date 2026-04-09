Socialsekreterare till Navigatorcenter
2026-04-09
Vill du vara med på en spännande resa där du har möjlighet att utvecklas hand i hand med den organisation du är en del av? Då är du välkommen att söka tjänsten som socialsekreterare på arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen!
Förvaltningens kärnverksamhet är att ge stöd och hjälp för att människor ska bli självförsörjande och leva ett självständigt liv, att genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service samt att arbeta för vuxnas lärande. Förvaltningen innehåller verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen ska genomsyras av öppenhet, transparens och prestigelöshet. Att jobba över gränser, både internt och externt, är mycket viktigt för att fortsätta att forma och utveckla förvaltningens arbete.
För att fortsätta att utveckla förvaltningens mottag (Navigatorcenter) söker vi nu en socialsekreterare till vårt team. Navigatorcenter är förvaltningens mottag och medborgarnas väg in till socialtjänsten. Här tas anmälningar och ansökningar emot och hanteras innan de skickas vidare till berörd enhet. Detta innebär att du som socialsekreterare kommer möta personer i alla åldrar och med stor variation av social problematik.
Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på Navigatorcenter kommer du att ansvara för att hantera inkommande ärenden, anmälningar och ansökningar, inom samtliga myndighetsområden och för alla åldrar. Hit räknas också försörjningsstöd och våld i nära relation.
Du kommer genomföra utredningar, förhandsbedömningar och fatta beslut utifrån gällande lagstiftningar - bland annat SoL, LVU och LVM. När vi möter våra medborgare med kunskap inom alla myndighetsområden ökar våra möjligheter att se hela människan och vi kan då erbjuda parallella insatser för att öka möjligheterna att tillgodose de behov som finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom flera av de myndighetsområden som hanteras på Navigatorcenter och särskilt om du har erfarenhet inom barnavården.
Du som söker skall trivas med att arbeta med människor som är i behov av stöd och vägledning. Den här tjänsten kräver att du är stabil och kan lyfta blicken, se helheten och vara lösningsfokuserad i både klientarbete och på arbetsplatsen.Vi söker dig som ser värdet av ett aktivt medarbetarskap och som vill bidra till den kollegiala gemenskapen och kulturen på arbetsplatsen. Vi vill att du skall vara nyfiken på att lära dig det du inte redan kan, öppen för att dela med dig av den kunskap du redan har och viljan att bidra till att utveckla Navigatorcenter till en trivsam plats för både anställda och medborgare.
För att kunna genomföra arbetet på Navigatorcenter på ett ändamålsenligt sätt är det viktigt att du har en god förmåga att arbeta självständigt. Du kommer att ha stor möjlighet att själv planera ditt arbete och det är därför viktigt att du är strukturerad, ansvarstagande och bekväm med att fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning.
Som anställd hos oss har du en rad förmåner så som flex och friskvårdsbidrag. Möjlighet finns också att teckna distansavtal vilket innebär att du kan avtala att arbeta hemma i viss utsträckning. Detta är möjligt när du introducerats i ditt arbete och bedöms kunna genomföra detta på ett tillfredställande sätt. Bedömning sker i uppföljning och nära dialog med ledning.
Eftersom det frekvent ingår resor i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande, så ansök redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
