Socialsekreterare till mottagningsenhet
2025-08-21
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu ännu en socialsekreterare som vill komma och jobba med oss i vår härliga mottagningsgrupp!
I vår mottagningsgrupp är vi tio socialsekreterare, en behandlingsassistent, en samordnare och en enhetschef. Vi tar emot orosanmälningar och ansökningar samt ger rådgivning gällande barn och ungdomar och vuxna i missbruk och våld i nära relation. Vi gör skyddsbedömningar och förhandsbedömningar och avgör om medborgarens behov behöver utredas vidare. Arbetet innebär en rolig och stimulerande blandning av akuta och betydligt mindre akuta ärenden.
En av kollegorna kommer inom kort att flytta och ännu en går på föräldraledighet. Vi letar därför nu efter två nya stjärnor som vill komma och jobba med oss.
I gruppen är det självklart för oss att ställa upp för varandra och att avlasta varandra när vi ställs inför utmaningar. Det är viktigt för oss att värna både om gruppen som helhet och om var och en. Vi har tillgängliga chefer med stor erfarenhet av myndighetsutövning som har en hög tillit till oss som medarbetare detta gör att det finns en stor frihet i hur vi utformar vårt arbete.
I mottagningen jobbar vi mycket med nätverksarbete och även med Signs of safety och vi erbjuder alla nya medarbetare utbildning i detta. Vi har ett tätt samarbete med våra övriga enheter, som missbruksenheten, familjerätten, vårt barnsäkerhetsteam mfl, allt för att säkerställa att varje ärende hanteras på ett rättssäkert och bra sätt. Vi arbetar ständigt preventivt med att nå ut till skolor och förskolor med information om socialtjänstens arbete. Även här spelar samverkan en stor roll, både med skolan och med våra andra enheter och arbetsgrupper, t ex Stadsdelsmammor, Trygghetsteamet och övriga.
Har du tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga samt vuxna i missbruk? Upplever du dig själv som en trygg person som tycker om att jobba både självständigt och i grupp? Tycker du att det här jobbet låter spännande och utvecklande? Sök i så fall tjänsten!
Som anställd hos oss erbjuds du introduktionsprogram, intern såväl som extern handledning, kontinuerlig kompetensutveckling genom föreläsningar och utbildning, flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan, årsarbetstid, möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom med goda kunskaper gällande lagstiftning samt med flera års erfarenhet av socionomarbete mot barn och unga och gärna även mot vuxna i missbruk. Du har förmåga att arbeta självständigt liksom i grupp och du har alltid medborgarens bästa i tanken när du söker olika lösningar. Du tycker om att ge människor service och är öppen för nya idéer och problemlösningar.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Mottagning och familjehemsenheten Kontakt
Enhetschef
Maria Nylander maria.nylander@sigtuna.se 0859126702 Jobbnummer
9469982