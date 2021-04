Socialsekreterare till mottagningen under sommaren i Höga Kusten - Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen - Administratörsjobb i Kramfors

Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen / Administratörsjobb / Kramfors2021-04-13Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.2021-04-13Vi söker en sommarvikarie till mottagningsenheten. Mottagningsgruppen består av sju socialsekreterare som arbetar med att aktualisera, göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar på orosanmälningar och de arbetar även med att aktualisera och utreda enklare ansökningar samt hanterar vissa yttranden som inkommer. Mottagningsgruppen behandlar ansökningar och orosanmälningar för barn och unga, missbruk, VINR, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd.För oss är det viktigt att du trivs. Du får introduktion och rätt förutsättningar för att klara arbetet. Gruppen arbetar tätt ihop och hjälps åt att hantera det som kommer in, det är en kamratskaplig anda och hög trivsel i arbetsgruppen. Att arbeta inom mottagningen ger en bred erfarenhet där ingen dag är den andra lik. Det är mycket meriterande för framtida arbete att ha erfarenhet av mottagningsarbete.Vi söker dig som har socionomutbildning eller har kommit till termin 5 eller senare på socionomprogrammet. Det är meriterande med erfarenhet av mottagningsarbete alternativ andra områden inom socialtjänsten.Intresse och god förmåga för administrativt arbete såväl som brukarfokus är nödvändigt. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet och dina personliga egenskaper såsom flexibilitet, samarbets- och initiativförmåga.B-körkort är ett önskemål. Beredskap ingår i tjänsten.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Vikariat för sommaren 2021, med tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen5687720