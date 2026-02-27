Socialsekreterare till mottagningen
2026-02-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Sektor socialtjänst i Skövde
Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med beroende, missbruk eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vår organisation har ställt om till en första linjens socialtjänst med en väg in för medborgare, vilket innebär att alla ärenden initialt hanteras av en gemensam mottagningsenheten. Därefter sker utredningar och vidare insatser i en andra linje. Detta arbetssätt syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig och effektiv för alla som behöver stöd. Samarbete är en central del i vårt arbetssätt eftersom vi ser vikten av att stötta varandra för att uppnå bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
Vi är en sektor som drivs av ett genuint intresse för vårt uppdrag där vi genom kunskapsbaserade insatser vill skapa förutsättningar för jämlika och jämställda levnadsvillkor i Skövde.
Vi söker en socialsekreterare som kommer att arbeta i mottagningen. Tjänsten innebär arbete med alla åldersgrupper och målgrupper inom sektor socialtjänsts område. Arbetsgruppen tar emot anmälningar och ansökningar samt gör förhandsbedömningar. Information och service samt vissa administrativa arbetsuppgifter ingår också. Samverkan med andra, såväl inom som utanför socialtjänsten är centralt. I uppdraget ingår att vara med och utveckla nya arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, men vi ser också att:
* Du har förmåga att skapa och behålla goda relationer.
* Du har god förmåga att sätta dig in i såväl barns som vuxnas skiftande levnadsvillkor och bemöta dem med respekt och lyhördhet.
* Du har vilja att bidra med nytänkande och metodutveckling.
* Du har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst och har erfarenhet och intresse av att arbeta med vår målgrupp.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
För tjänsten i mottagningen krävs att du är väl förtrogen med relevant lagstiftning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet
