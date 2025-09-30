Socialsekreterare till mottagningen
2025-09-30
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Mottagningen söker en engagerad, stabil och kunnig socialsekreterare som gillar högt tempo, snabba beslut och som alltid har ett rättssäkert fokus i frågor som rör barn- och unga.
Ditt nya jobb
Arbetet som mottagningssekreterare innebär bland annat att ta emot ansökan/anmälan avseende barn och ungdomar för att göra en förhandsbedömning och fatta beslut om att inleda utredning eller ej. I samarbete med 1:e socialsekreterare och kollegor bedöms barnets behov av omedelbart skydd. Utifrån detta planeras ärendets fortsatta handläggning. Vid behov av omedelbart stöd/skydd påbörjas insatsen av mottagningssekreterare. Vidare finns specialiserade sektioner inom familjerätt, socialjour, mottagning, utredning samt rekrytering av kontaktpersoner/familjer och närhet till Barnahus och familjehemsresursen.
I tjänsten ingår det även att samarbeta med förskolor, skolor och familjecentraler etc. Mottagningssekreterare sprider också information om socialtjänstens arbete och befintliga insatser.
Din kompetens
Du är utbildad socionom och har tidigare arbetslivserfarenhet från myndighetsutövning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det är meriterande att ha kunskap om och tidigare arbetat med Signs of Safety, BBiC samt MI.
Som person tror vi att du vill göra skillnad, tar ansvar för din uppgift och planerar arbetet på ett effektivt sätt. Du tycker att samarbete är viktigt och du förstår myndighetsrollen. Vidare är du trygg i dig själv och knyter med enkelhet kontakter med andra människor. För dig är det viktigt med engagemang, ansvar och delaktighet i vår verksamhetsutveckling och du delar gärna med dig av din kunskap.
Utöver detta har du en god analytisk förmåga samt god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift. Vi ser det som en självklarhet att du har goda IT-kunskaper. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig som medarbetare 7 timmars arbetsdag där arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag, individuell lönesättning, handledning samt ett arbete i en arbetsgrupp med en stark gruppkänsla och engagerade och duktiga kollegor. Lä mer: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Socialförvaltningens uppgift är att se till att alla som vistas i Jönköpings kommun, utifrån politiskt givna uppdrag och enligt gällande lagstiftning, får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Socialtjänstens område barn och unga har som uppgift att arbeta med stöd, vård och skydd för de barn och unga som behöver det. Team Mottagning finns i Stadshuset i Huskvarna.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts en (1) tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras. Vi använder oss av löpande urval och intervjuer.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Jönköpings kommun
Socialförvaltningen Kontakt
Petra Tingsvik 036-105633 Jobbnummer
9532853