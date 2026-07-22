Socialsekreterare till MiniMaria
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2026-07-22
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor från både kommun och Region Östergötland med stödjande, motiverande och behandlande insatser. Insatserna genomförs både individuellt och familjebaserat gentemot målgruppen. Du arbetar även med kartläggning och bedömning av missbruk/riskbruk. Du samverkar tätt med andra verksamheter utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar.
I arbetsuppgifterna ingår även en del informationsinsatser kring vårt uppdrag till andra verksamheter och samverkanspartners, så som skolor. Vid behov har även MiniMaria gruppverksamhet riktat till målgruppen och dess anhöriga.
Arbetstiden för verksamheten är till största delen förlagd under kontorstid, men visst kvällsarbete kan förekomma utifrån uppkomna behov.
Din arbetsplats
Vi söker nu två nya kollegor för längre vikariat till vår verksamhet. MiniMaria är en mottagning som vänder sig till ungdomar i åldrarna 13 till 26 år samt deras föräldrar och nära anhöriga gällande frågor kring riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika och dataspel. Verksamhetens uppdrag är att erbjuda målgruppen samordnade insatser från kommun och Region Östergötland i form av information, rådgivning, stöd och behandling utifrån problemområdet. Insatserna är anpassade efter individen/familjens behov och förutsättningar.
MiniMarias mottagning finns idag på Gasvägsgränd 2 i centrala Linköping.
Du som söker
Vi ser att du som söker är utbildad socionom eller har annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har ett stort engagemang och en bred kunskap om socialt arbete riktat till ungdomar och deras familjer. Meriterande är om du har erfarenhet/utbildning i FIT (Feedback Informed Treatment), HAP/CPU (haschavväningsprogram), nätverksarbete/systemteoretiskt arbetssätt, familjebehandling, neuropsykiatriska diagnoser, återfallsprevention, motiverande samtal samt missbruks- och beroendefrågor och psykisk ohälsa bland barn och unga. B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten då det förekommer resor.
Vi ser att du som söker dig till oss har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer, du kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god självinsikt och är trygg och stabil som person och har en uthållighet i ditt sätt att arbeta gentemot målgruppen. Du är en person som känner engagemang för ditt uppdrag och du tillför energi till dina kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat till 270531
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17289
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare Vision
Mats Olsson mats.p.olsson@linkoping.se +4613206084 Jobbnummer
10009388