Socialsekreterare till Kompetensteamet
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2026-01-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) i Järfälla
Järfälla - en plats för alla. Inom individ- och familjeomsorgen, verksamhetsområde Barn och unga, arbetar vi för att barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet, samarbete och ett starkt fokus på kvalitet och rättssäkerhet
Kompetensteamet består i nuläget av två tjänster och är en stödfunktion till verksamhetsområdet Barn och unga 0-20 år. I huvuduppdraget ingår att stötta såväl ledning som medarbetare med varierande kompetenshöjande insatser som i sin tur ska bidra till en ökad kvalité och rättssäkerhet.
Verksamhetsområdet Barn och unga omfattar mottagningsenheten, tre utredningsenheter, familjehemsenheten samt familjerätten. Tjänsten som socialsekreterare inom kompetensteamet är organiserad inom mottagningsenheten. I dagsläget riktar sig Kompetensteamets stöd främst till verksamhetsområde Barn och unga men verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Kompetensteamet får du använda din mångåriga erfarenhet för att på ett kvalificerat och mångsidigt sätt stötta verksamheten. Uppdragen kommer främst från verksamhetsområdet Barn och unga, de kan rikta sig både till hela området och till specifika enheter beroende på behov.
Uppdragen kan vara stora som små och de senaste två åren har Kompetensteamet drivit utvecklingssatsningar om våld mot barn samt ett fokusår på handläggning och dokumentation. Liknande utvecklingsinsatser kommer att vara en naturlig del även framåt.
I rollen ingår även att hålla i kurser inom Yrkesresan samt att vara sammankallande för vårt BBIC-team.
På sikt kan Kompetensteamets uppdrag komma att ses över med möjlighet att breddas till att stödja hela individ- och familjeomsorgen och bidra med ett tydligare helhetsperspektiv.Det enda vi kan vara säkra på är att vår verksamhet ständigt är i förändring, och vi söker dig som trivs i förändring och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Är du peppad? Läs vidare!Kvalifikationer
Vi söker dig som är den erfarna kollegan som andra vänder sig till för stöd, råd och vägledning.
Du har en vilja att utveckla arbetet och håller dig uppdaterad kring senaste forskningen. Du har god kunskap om lagstiftningen inom området, handläggning och klientarbete. En viktig del är också att vara en god förebild för yrket som socialarbetare. Vidare är du en riktig samarbetare som förstår vikten av att arbeta tillsammans och också får det att hända.
Du är trygg i att ta in andras tankar och idéer. Du vet var boxen är men kan kliva utanför den och är bekväm med det.
Du har en naturlig förmåga att lära ut och förmedla kunskap på ett pedagogiskt, tydligt och tryggt sätt.
Du är serviceorienterad och lyhörd, strukturerad, stabil och tar ansvar för både planering och genomförande av ditt arbete.
Krav:
Socionomexamen
Gedigen erfarenhet från socialtjänsten
Mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Mycket god kunskap om lagstiftning, handläggning och klientarbete
Eftersom Kompetensteamet består av två socialsekreterare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaten vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Kontakt
Enhetschef
Catharina Frestro Catharina.Frestro@jarfalla.se Jobbnummer
9705824