Socialsekreterare till Försörjningsstöd
Lindesbergs kommun, Individ och familj / Socialsekreterarjobb / Lindesberg Visa alla socialsekreterarjobb i Lindesberg
2025-12-12
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Individ och familj i Lindesberg
Lindesbergs kommun kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet.
Enheten försörjningsstöd ligger organisatoriskt under Socialförvaltningen. Enhetens huvuduppdrag är att arbeta för att försörjningsstödstagare hittar en egen försörjning genom arbete och studier. Arbetet på enheten innefattar utredning och beslut om ekonomiskt bistånd, planering och uppföljning. Vi erbjuder flextid, motionstimme/friskvårdspeng och extern handledning.
Vi hoppas att just du vill utvecklas vidare med oss!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Arbetet som socialsekreterare innebär att du bedömer och utreder rätten till försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår mycket klientkontakt och ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet samt andra samverkanspartners.
Du motiverar och arbetar aktivt med den sökande i en förändringsprocess där målet kan vara att den enskilde finner arbete eller påbörjar studier. I arbetet är helhetssyn och samverkan ledord för en positiv förändringsprocess. Vi utvecklar hela tiden vår arbetsplats och vårt arbetssätt för att kunna möta de behov som uppkommer. Sedan våren 2020 arbetar vi med ett digitaliserat ansökningsförfarande. I dina arbetsuppgifter ingår också att aktivt delta i vårt utvecklingsarbete för att skapa de bästa förutsättningar för de personer som har behov av stöd från oss.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av handläggning av försörjningsstöd är meriterande.
Arbetet på försörjningsstöd innefattar ett högt arbetstempo med höga krav på dokumentation, rättssäkerhet och god kvalité. Det kräver en god förmåga att skapa struktur, arbeta systematiskt och att vara noggrann. Du kommer att arbeta i ett team med ett gemensamt ansvarstagande men behöver även ha förmåga att självständigt och strukturerat driva ditt arbete framåt. Du behöver sätta gränser samtidigt som du upprätthåller en god relation till dina klienter. Du är en empatisk och positiv person med hög service- och ansvarskänsla. Som kollega är du öppen och flexibel och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Då arbetet innebär myndighetsutövning är det viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.
Anställningens omfattning: 100 %
Anställningsform : Tillsvidareanställning
Anställningens start: Enligt överenskommelse
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2025/85". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Individ och familj Kontakt
Enhetschef
Johanna Stunz johanna.stunz@lindesberg.se 058181121 Jobbnummer
9640520