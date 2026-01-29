Socialsekreterare till fältgruppen
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Fältgruppen arbetar med uppsökande och förebyggande arbete för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet, missbruk eller andra nedbrytande beteenden. Arbetet görs på ett strukturerat förebyggande sätt där det förutsätts så väl nära samarbete med andra delar av social- och funktionsstödsförvaltningen som med allmänhet, skola, polis och andra instanser som ungdomar kommer i kontakt med. Myndighetsutövning ingår i Fältgruppens arbete. Både kvälls- och nattjänstgöring förekommer regelbundet.
Som medarbetare hos oss på social- och funktionsstödsförvaltningen kommer du att få introduktion och extern handledning. Du får också tillgång till nära arbetsledning som ger stöd i det vardagliga arbetet. Du kommer att få kollegor som har erfarenhet, som ger stöd, är utvecklingsinriktade och som har roligt tillsammans på jobbet.Kvalifikationer
Du som sökande skall ha socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt Socialstyrelsens krav.
Erfarenhet av fältarbete och handläggning enl. SoL är meriterande.
Som person drivs du av ett starkt engagemang för utsatta grupper, har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga goda relationer med personer i din omgivning. Du är initiativrik och har en flexibel förmåga som gör att du gärna testar okonventionella lösningar och ser möjligheter i stället för hinder. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helén Svensson helen.svensson4@karlskrona.se 0455-30 47 83 Jobbnummer
9710699