Socialsekreterare till enheten för försörjningsstöd

Nynäshamns kommun / Administratörsjobb / Nynäshamn2020-06-17På plats i verkligheten!Vill du få möjlighet till god utveckling och vidareutbildning inom individ- och familjeomsorgen för vuxna i Nynäshamns kommun? Har du en passion för att hjälpa personer i utsatta situationer och verkligen kunna göra skillnad? Då är du den nyckelperson vi söker!Nynäshamn är en lagom stor plats för hela livet. Här jobbar vi tätt tillsammans för att ge invånarna professionell service, samtidigt som du själv också får möjlighet att påverka och utvecklas. När arbetsdagen är slut väntar en annan verklighet - med havet, skogarna och naturen in på knuten.Om arbetsplatsenInom Försörjningsstöd arbetar 14 medarbetare som leds av en enhetschef samt två gruppchefer på 50%. Enheten arbetar med myndighetsutövning och är indelad i två grupper: nybesök inklusive dödsboutredning och mottagning av nyanlända samt löpande försörjningsstöd inklusive långvarigt försörjningsstöd för nyanlända och projektet Samrehab som ger fokus på stöd till egen försörjnings för sjukskrivna. I nybesök arbetar sex medarbetare och med löpande försörjningsstöd åtta.Inom IFO arbetar cirka 70 medarbetare fördelade på tre enheter inom myndighet och utförare för vuxen respektive barn och ungdom. Inom IFO vuxen finns två enheter. En enhet för myndighet som omfattar beroendevård, försörjningsstöd, boendefrågor mm men även boenden i egen regi. Den andra enheten är en samorganiserad enhet som består av försöjningsstöd samt en utförardel som har i uppdrag att ge stöd till personer med försörjningsstöd att komma ut i egen försörjning. Inom barn och ungdom finns en samlad enhet för både myndighet och utförardel.2020-06-17Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta utveckla gruppen inom det löpande försörjningsstödet! Gruppen för löpande försörjningsstöd handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd. Ansökningar ska utredas och beslut fattas om rätten till försörjningsstöd.I arbetsuppgifterna ingår även planering och beslut om arbetsrehabiliterande insatser. En del av arbetet sker i samverkan med andra myndigheter och aktörer, både internt och externt. Viktiga samarbetspartners är vårt Arbetsmarknads- och utvecklingscentrum, AUC, Etableringscentrum och Ung i Nynäs.Gruppen för löpande försörjningsstöd består av sex mycket engagerade socialsekreterare som ständigt utvecklar arbetet, så att utredningar och bedömningar ska kunna genomföras rättssäkert och effektivt. Gott bemötande och tydlig information är sådant som vi ständigt arbetar med.Det här söker vi hos digFör att lyckas i rollen har du:Socionomutbildning alternativt en motsvarande akademisk utbildning med erfarenhet från myndighetsutövning.Stort intresse av att arbeta med personer i utsatta situationer.Goda kunskaper i svenska är mycket goda i såväl tal som skrift.Har du ytterligare språkkunskaper ser vi det som ett plus.Tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och/eller nyanlända är meriterande.Vi ser gärna att du har god kännedom om socialtjänstlagen.Grundläggande datakunskaper.Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.Som person har du ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och arbetskamrater. Då du använder dig själv som redskap är det viktigt att du är stabil med god självinsikt. Du tar initiativ, agerar förtroendeingivande och självständigt samtidigt som du är lyhörd, skapar laganda och dialog med andra. Att planera, tidssätta aktiviteter och följa upp kommer naturligt för dig och du är van att arbeta under stundtals hög tidspress och arbetsmängd.B-körkort är önskvärt men ej ett krav.Information om tjänstenTillträde: enligt överenskommelseAnställningsform: TillsvidareanställningSysselsättningsgrad: HeltidAntal lediga befattningar: 1Ref. nr: SON/2020/0140/023Det här erbjuder vi dig!Välkommen till Nynäshamn! I alla kommuner är du med och bidrar till något större - hos oss kan du dessutom följa resultatet av ditt arbete på nära håll. I Nynäshamns kommun är det både nära till samverkan, påverkan och beslut - och nära till invånarna. Det bidrar till att ditt arbete både känns meningsfullt och berikande.Till Nynäshamn tar du dig från Stockholm city på bara 50 minuter. Oavsett om du pendlar hit eller väljer att bo här erbjuder vi fri tillgång till gym och bastu i kommunhuset, gratis baddag i Ösmo simhall och en aktiv personalförening. Vi sitter i trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter, närheten till pendeltåg, affärer, restauranger och naturområde. Vi har ett generöst flextidsavtal samt en timme kortare arbetstid under sommarmånaderna, möjlighet till distansarbete och tydliga mötesrutiner.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-07-01Nynäshamns kommun5268739