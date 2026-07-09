Socialsekreterare till enhet utredning barn
Skövde kommun, Avdelning Myndighet / Socialsekreterarjobb / Skövde Visa alla socialsekreterarjobb i Skövde
2026-07-09
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Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med skadligt bruk eller beroende, socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vi står inför en förändring där sektor socialtjänst och sektor vård och omsorg går samman i en ny gemensam sektor, sektor välfärd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att möta framtidens behov och utmaningar genom stärkt samverkan, säkrare kompetensförsörjning och ett mer samlat stöd till invånarna.
Arbetet med den nya organisationen pågår och kan innebära förändringar i avdelnings- och enhetsindelningen under den kommande tiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vi utökar med en till kollega!
Utredningsenheten i Skövde har 21 medarbetare, däribland SUA (med fokus på introduktion och utveckling), 1:e socialsekreterare, socialsekreterare och socialadministratörer. Enheten är uppdelad i två grupper, en barngrupp och en ungdomsgrupp, där vi förstärker barngruppen med ytterligare en tjänst.
Barngruppen arbetar med att utreda barns behov från 0-12 år. Barn och ungdomsgruppen hjälps åt vid behov och utredningsarbetet kan därför komma att avse även äldre barn.
Vårt arbete börjar efter att mottagningsenheten har inlett en utredning efter en ansökan eller en orosanmälan. Arbetet sker utifrån gällande lagrum, såsom SoL, LVU och LSB och vi använder BBIC-dokumentation som stöd och håller oss uppdaterade i frågor kring barns behov och de utmaningar som finns i vår omvärld. När utredning avslutas med insats tar Insatsenheten vid, för uppföljning av vården.
På enheten arbetar vi mycket med medhandläggarskap, intern och extern handledning och vi har fokus på att vi ska ha det bra tillsammans. Vi erbjuder en trivsam och utvecklingsinriktad arbetsplats med kollegor som är engagerade, kunniga och vill göra ett riktigt bra arbete för de barn vi kommer i kontakt med. På onsdagar har vi grupptid med gemensam frukost och ärende och metodtid och på fredagar ser vi till att avsätta tid för att gå igenom veckan och lämna arbetet inför helgen. Vi har även möjlighet till hemarbete utifrån ett fast schema där en heltidstjänst motsvarar ca fyra arbetsdagar hemifrån per månad.
Vill du bidra till att skapa trygghet och positiva förändringar för barn och familjer i Skövde? Då kan du vara vår nya kollega!Kvalifikationer
Det vi söker är dig som har socionomexamen och vill arbeta med att göra verklig skillnad för barn och unga. Du har en god förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer och möter barn, föräldrar och familjer med respekt, lyhördhet och engagemang.
Ditt intresse för barns utveckling och din förståelse för olika livssituationer gör att du kan ge stöd utifrån varje barns unika behov. Du trivs i en roll där handläggning, dokumentation och samarbete är en naturlig del av vardagen, och du har lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Vi värdesätter att du har vilja och mod att tänka nytt och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt.
B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, socialt arbete med barn och unga och programmet Pulsen Combine.
Vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning Myndighet Kontakt
Enhetschef
Annika Hedström annika.hedstrom@skovde.se +46500488000 Jobbnummer
9998598