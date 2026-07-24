Socialsekreterare till enhet Ungdom
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2026-07-24
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Ref: 20261722
Nu satsar vi på enhet Ungdom!
I första skedet utökar vi med 5 socialsekreterare till enhet Ungdom, och redan till hösten planerar vi att utöka ytterligare.
Vill du vara med? Vill du arbeta i Sveriges största socialförvaltning och få möjlighet att göra skillnad för Malmös barn och unga? Då är du varmt Välkommen med din ansökan!
Det händer mycket, både nationellt och i Malmö, gällande målgruppen unga med normbrytande beteende. Vi i enhet Ungdom söker därför dig som är sugen på att möta målgruppen tillsammans med oss och våra samverkanspartners.
Att arbeta med ungdomar är fartfyllt, spännande och utmanande. Du får möjlighet att ingå i team som visar på hög kompetens, nyfikenhet, kollegialt stöd och mycket nära ledarskap. Kulturen präglas av stort engagemang med en gemenskap där vi hjälps åt, reflekterar tillsammans och växer i yrkesrollen.
Med anledning av det stora nationella fokuset på enhetens målgrupp pågår mycket utvecklingsarbete. Enheten har nyligen påbörjat implementering av bedömningsverktyget Ester och RBM-principerna. Även arbete med Signs of Safety pågår. Kontakt med forskare från Malmö Universitet har också initierats.
För att möta utvecklingen nationellt finns planer på en förstärkning i enheten Ungdom i form av en ny sektion med en ny chef, en ny förste socialsekreterare, utökning av antalet socialsekreterare och inrättande av ett placeringsteam. Vi planerar också att inrätta seniorhandläggare med uppdrag att stötta nya medarbetare för att förbättra introduktionen i uppdraget. Även chefsstöd tillsätts i höst för att avlasta cheferna. I vår förvaltning får du som socialsekreterare stöd av placeringssamordnare när plats på institution behövs letas upp. Enheten har även en skolsamordnare som stöttar i arbetet kring att säkerställa en sammanhållen skolgång vid placering.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som utredande socialsekreterare hos enhet Ungdom (beteendeärenden, 13–20 år) inom socialtjänsten arbetar du med att utreda ungdomars behov av insatser, enligt SoL och LVU. Ditt huvudsakliga uppdrag är att genomföra utredningar, uppföljningar och omprövningar av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). I utredningsarbetet ingår också samverkan med ungdomens nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen.
Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet samt innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barn och ungdomar ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du:
Socionomexamen
Minst 3 års erfarenhet av socialt arbete efter examen
Kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och LVU
Erfarenhet av socialt arbete rörande barn och unga
Dokumenterad fortbildning inom området
Kunskap om eller har erfarenhet av BBIC, MI eller Signs of Safety
Erfarenhet av att arbeta i Lifecare
Kunskaper i andra språk än svenska och engelska
B-körkort för manuellt växlad bil
Arbetet ställer krav på din förmåga att skapa och underhålla relationer till barn och unga, deras familjer samt till våra olika samarbetspartners. Du har lätt för att samarbeta, har god empatisk förmåga och förhåller dig enkelt till nya omständigheter. Att ta ansvar för dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Vidare ser vi gärna att du arbetar konstruktivt med komplexa frågor och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Insats och Utredning. Inom avdelning Utredning arbetar idag ca 500 medarbetare med myndighetsutövning inom våra enheter för Barn och Familj, och våra medarbetare har en hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete.
Vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas, bland annat erbjuds introduktionsprogram och möjlighet till kompetensutveckling för de erfarna. Vi arbetar med att utveckla ett nära ledarskap för att möta framtidens utmaningar och skapa en attraktiv arbetsplats. Närhet och engagemang i arbetet med Malmöborna är vår ledstjärna i detta arbete. Tillsammans med arbetskamraterna i sektionen har du både intern och extern handledning. Du har också flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidaretjänster
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 5
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Vi vill därför påminna dig om att dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister och id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare
Akademikerförbundet SSR/SACO akademssr@malmo.se +4640345114 Jobbnummer
10010521