Socialsekreterare till Enhet barn och unga
Alingsås kommun, Enhet barn- och unga / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-07-15
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningen är inrymd i en gammal karamellfabrik, en luftig tegelbyggnad från 1888. De olika enheterna inom socialförvaltningens avdelningar sitter samlade i dessa trevliga lokaler, vilket gör att vi lätt kan ha ett berikande samarbete. Alingsås är en cykelvänlig stad där du enkelt tar dig runt på våra tjänstecyklar. Vi har också en väl underhållen bilpark för längre resor. Kommer du med egen bil till oss har du gratis parkering under arbetstid utanför kontoret och det finns goda pendelförbindelser. I vår lunchmatsal har vi en cafévärd som bidrar med det där lilla extra.
Enheterna Barn & Unga består av fyra utredningsgrupper med varsin 1.e socialsekreterare, ett gemensamt mottag med egen 1.e socialsekreterare och ett metodstöd. Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. På enheterna arbetar vi tillsammans och aktivt med arbetsmiljö, trivsel, allas delaktighet och kompetensutveckling. Hos oss får du chansen till att ingå i en arbetsgrupp som verkligen är något utöver det vanliga när det gäller genuin trivsel, omtanke, prestigelöshet och kompetens!
Vi har under året gjort en medveten satsning på att stärka vår verksamhet genom att utöka bemanningen. Som en del av denna utveckling har vi etablerat en fjärde utredningsgrupp, vilket skapar goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och hög kvalitet i vårt arbete med barn, unga och deras familjer.
Nu söker vi nya kollegor då medarbetare går vidare till ett nytt uppdrag inom förvaltningen. Tack vare vår långsiktiga satsning på bemanning och organisation blir du en del av en trygg och välfungerande enhet med goda förutsättningar att lyckas i uppdrag. Vi värnar om en hållbar arbetssituation och arbetar aktivt för att skapa en trygg och långsiktig bemanning som ger goda förutsättningar för både medarbetare och de barn och familjer vi möter.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• Gedigen introduktion utifrån vårt introduktionsprogram, anpassat efter dina behov
• Tillgänglig och erfaren arbetsledning
• Kompetensutveckling och nya steg i din professionella utveckling
• En tredagars internutbildning i Signs of Safety
• Flexibel arbetstid för att du ska få en bättre balans mellan arbete och privatliv
• Möjlighet att delvis kunna arbeta på distans
• Friskvårdsbidrag, vilket du t.ex. kan nyttja på motionscentret i vår byggnad, samt cykelförmån
• Reflektionstid varje vecka
• Arbete organiserat i faser, vilket innebär att du har längre perioder då du fokuserar på befintliga ärenden utan att få några nya
• Möjlighet att växla in din semesterersättning till extra lediga dagar
Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi tycker att vi har ett av världens bästa och mest viktiga jobb! Vi vill att man ska kunna arbeta i detta uppdraget länge, även när privatlivet utvecklas och förändras, därför har vi utvecklat både stöd och organisation.
Inom enheten Barn & Unga arbetar vi i kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete utifrån målbilden att alla våra barn och familjer bemöts med respekt, är delaktiga och har inflytande samt att deras och nätverkets resurser tas tillvara, alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt. Läs gärna mer på www.socialstyrelsen.se
och www.signsofsafety.net
Detta betyder att du i din roll som utredande socialsekreterare möter barn, unga och familjer på socialkontoret och i olika miljöer där barnen har sin vardag. I nätverksmöten ses vi tillsammans med de viktiga personer som finns kring familjen privat och professionellt. Vi har en nära samverkan både med kollegor inom kommunen och med samverkanspartners inom olika verksamhetsområden. Vi är nyfikna, utvecklingsbenägna och modiga.
För dig som nyare i yrket:
Vi tror på en gedigen och bra introduktion. Som nyanställd får du ett tryggt omhändertagande genom vår metodstödjare enligt ett väl utarbetat introduktionsprogram, anpassat efter dina behov. Det innefattar t.ex. handläggarskola, genomförande av GRs fortbildningsprogram Yrkesresan samt en tre-dagars internutbildning i Signs of Safety. Din 1:e socialsekreterare är ett viktigt stöd och ni har kontinuerlig handledning.
För dig som är mer erfaren i yrket:
Även för dig upprättas ett introduktionsprogram, anpassat efter dina behov. Beroende på erfarenhet erbjuds du fortbildning både inom GRs Yrkesresan och i andra evidensbaserade metoder. Här finns goda möjligheter för utveckling av spetskompetenser såsom samverkan polis-socialtjänst, normbrytande beteende, ViNR mm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen eller behörighet enligt SOSFS 2014:7
• mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
• B-körkort
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga.
Vi tror att du trivs i en verksamhet där samarbete, utveckling och gemensamt ansvar står i fokus. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, kommunicerar tydligt och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och samverkansparter. Du ser värdet av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och vill vara en del av en dynamisk gruppgemenskap där vi arbetar kreativt tillsammans för att ge bästa möjliga stöd till dem vi möter.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Annonseringen gäller 1-2 tjänster.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 55 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Enhet barn- och unga Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens växel +46322616000 Jobbnummer
10003442