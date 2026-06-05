Socialsekreterare till bostadssociala enheten
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2026-06-05
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Hos oss får du bidra till trygghet för utsatta människor, samtidigt som du utvecklas tillsammans med ett starkt och stödjande team. Här får du ett meningsfullt arbete där du möter människor i olika livssituationer och bidrar till att skapa förutsättningar för rätt stöd och insatser.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya kollegor, en till vårt vräkningsförebyggande team och en till vårt mottagningsteam.
Socialsekreterare till vräkningsförebyggande teamet
I det vräkningsförebyggande teamet arbetar du med att förebygga vräkningar och stärka individers möjligheter att behålla sin bostad. Arbetet sker i nära samverkan med både interna och externa aktörer, såsom hyresvärdar och Kronofogden.
Du utreder, bedömer och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Målgruppen är vuxna personer som riskerar att förlora sin bostad, exempelvis personer med psykosociala svårigheter och/eller skadligt bruk och beroende.
Socialsekreterare till mottagningsteamet
I mottagningsteamet har du en central roll i att ta emot och bedöma nya ärenden. Även här arbetar du med vuxna personer med skadligt bruk och beroende och/eller bostadssociala utmaningar.
Arbetet omfattar bland annat förhandsbedömningar, akuta logibedömningar samt LVM- och LVU-bedömningar. Efter den initiala bedömningen ansvarar du för att ärendet hänvisas vidare till rätt kollega eller funktion för fortsatt handläggning.
Arbetet i mottagningen består främst av initiala bedömningar, vägledning och att säkerställa rätt vidare hantering, medan utredningsarbete endast förekommer i mycket begränsad omfattning.
I båda rollerna är det viktigt att du känner dig trygg i din profession, har god bedömningsförmåga och trivs i en varierad vardag. Hos oss arbetar du självständigt samtidigt som du har stöd av engagerade kollegor och teamledare. Vi erbjuder regelbundna teamträffar, extern handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och har ett starkt engagemang för socialt arbete. Du drivs av att göra skillnad för människor och bidra till ökad trygghet och välmående i samhället.
Du arbetar strukturerat och självständigt med ett gott omdöme. Samtidigt ser du värdet av samarbete och bidrar gärna med dina kunskaper och perspektiv i teamet. Du har förmåga att hantera en varierad arbetsvardag och känner dig trygg i att göra bedömningar och fatta välgrundade beslut, även i situationer som kräver snabba ställningstaganden.
Du har en akademisk examen inom relevant område, exempelvis som socionom eller beteendevetare, och goda kunskaper om socialtjänstlagen (SoL). Utbildning inom socialrätt är mycket meriterande. Du uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är en fördel om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten samt av utrednings- och bedömningsarbete. Kunskap om psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende är också värdefullt. God kännedom om förvaltningslagen och hyreslagstiftningen samt B-körkort och körvana är en tillgång i rollen.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i Socialtjänstens hus, precis vid stationsområdet, där olika kompetenser möts och samarbetet är nära. Här finns kollegor med bred erfarenhet som stöttar dig i vardagen, och som ny medarbetare får du en trygg och genomtänkt introduktion. Med engagemang och kompetens bidrar vi med våra insatser till att skapa stabilitet och god livskvalitet för människor i Västerås.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Vi planerar att genomföra intervjuerna för tjänsterna under veckorna 26 och 27.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad Kontakt
Ansvarig rekryterare
Therese Söderberg therese.soderberg@vasteras.se 021-39 15 67 Jobbnummer
9949173