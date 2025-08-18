Socialsekreterare till beroendegruppen
2025-08-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Avdelning Socialtjänst- och fritid i Bromma stadsdelsförvaltning är indelad i fyra olika områden.
Vi söker nu en socialsekreterare till Enheten för beroende och socialpsykiatri som är en av tre enheter inom Område Vuxna. De resterande två enheterna inom området är Enheten för personer med funktionsnedsättning samt Enheten för boende och stödinsatser.
Enheten för beroende och socialpsykiatri leds av en enhetschef och en gruppledare. Enheten består av fyra socialsekreterare som arbetar med beroende, två socialsekreterare som jobbar i mottaget med både socialpsykiatrins och beroendes målgrupp varav en med CM-uppdrag i sin tjänst, sex biståndshandläggare som arbetar med socialpsykiatrins målgrupp samt två administratörer. Nu när en av våra medarbetare går vidare mot nya uppdrag behöver vi en ny kollega som kan kliva in och ta vid. Hoppas du vill bli en del av denna kompetenta, roliga och innovativa arbetsgrupp där vi låter Brommabornas bästa leda vägen framåt.
Vi erbjuder
Du blir en del av en stabil och kompetent arbetsgrupp med högt engagemang för våra målgrupper och det sociala arbetet. Vi sitter i aktivitetsbaserade lokaler i Bromma blocks. I Bromma stadsdelsförvaltning tillvaratar vi medarbetarnas kompetens och samverkar över enhetsgränserna. Vi tillämpar friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och flexibel arbetstid. Som socialsekreterare på enheten får du delta i ärendehandledning med din närmsta arbetsgrupp en gång i månaden och har goda möjligheter till att kompetensutveckla dig.
Din roll
Som socialsekreterare i en beroendegrupp har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är både betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med den enskilde brukaren ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga.
I ditt arbete ingår det bl.a. att ta emot och utreda inkomna ansökningar, göra bedömningar på inkomna anmälningar, konsultera kollegor, inhämta information, fatta beslut och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.
I ditt arbete kommer du att samarbeta såväl internt med kollegor i staden som externt med samarbetspartners som till exempel region, försäkringskassa och polis.
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen och meriterande är om du har erfarenhet av myndighetsutövning med beroendes målgrupp.
Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare.
Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.
Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Ett gott bemötande gentemot våra brukare och samarbetspartners är en självklarhet för oss.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Månadslön
